Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci torna in tv a gennaio: c’è la data

Dopo il grande successo della prima edizione, trasmessa lo scorso gennaio, Il Cantante Mascherato è pronto a tornare in televisione. La Rai ha confermato lo show di Milly Carlucci per il 2021. TvBlog ha già svelato la data: la seconda edizione dello spettacolo prenderà il via il prossimo venerdì 29 gennaio. Rispetto allo scorso anno non mancheranno le novità. La trasmissione sarà composta da cinque puntate e non andrà più in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma bensì dal Foro Italico (dova va già in onda Ballando con le Stelle). Un modo per abbattere i costi, visto che per una produzione del genere sono piuttosto alti. Confermata solo in parte la giuria dello scorso inverno: ci saranno Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna mentre è quasi certo l’addio di Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto. Non è ancora chiaro se l’attrice e lo stilista verranno sostituiti da altri personaggi Vip o se la giuria verrà ridotta a tre componenti.

Il Cantante Mascherato torna in tv il prossimo 29 gennaio

Non solo più puntate, nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato vedremo anche più maschere. Dunque più concorrenti, per avere uno show ancora più magico e imponente. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Milly Carlucci ha spiegato che ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto. Visto che ci saranno più puntate molto probabilmente i concorrenti della seconda edizione saranno più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni.

Grandi ascolti tv per Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci

La prima edizione de Il Cantante Mascherato è stato un grande successo su Rai 1. Ogni puntata ha avuto la meglio sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip guidato da Alfonso Signorini. La finale con la vittoria di Teo Mammucari/Coniglio ha registrato più di 4 milioni di telespettatori con il 22% di share. Il Cantante Mascherato è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a Bongmyeon ga-wang, format sudcoreano della MBC.