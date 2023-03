Giù la maschera a Il Cantante Mascherato. Nel corso della seconda puntata della quarta edizione dello show di Milly Carlucci due concorrenti (anzi tre) sono stati eliminati. La prima è stata Rosa: nel vistoso costume rosso e verde si nascondeva Valeria Fabrizi. A fare fuori dai giochi l’attrice, nota ai più per il ruolo di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti, è stato Flavio Insinna.

Il giurato aveva la possibilità di utilizzare la maschera d’oro ed eliminare uno dei partecipanti a Il Cantante Mascherato 2023. Flavio Insinna, più convinto che mai, ha ipotizzato la presenza di Valeria Fabrizi sotto la maschera di Rosa e così è stato. L’attrice, una volta smascherata, si è detta contenta e soddisfatta di questa nuova entusiasmante avventura.

La seconda maschera che abbandonato la trasmissione è stata quella dei Colombi, perché non salvata né dai giurati né dal pubblico. Coppia di pennuti anche nella vita visto che si trattava, come vociferato fin dalla serata d’esordio, di Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Una frase di quest’ultima ha scatenato il putiferio sui social network. “Noi dobbiamo andare a girare un film”, ha ammesso la Izzo lasciando così di stucco il pubblico. “Eliminazione pilotata?”, si è chiesto più di qualcuno. Ma non è stata l’unica critica nel corso della diretta…

Pioggia di critiche per Il Cantante Mascherato

Ancora critiche per Il Cantante Mascherato. A non convincere il pubblico l’età dei concorrenti in gara. Dopo Sandra Milo, 90 anni, che si è messa in gioco con il costume di Cigno insieme ad Antonio Mezzancella, ecco l’eliminazione di Valeria Fabrizi, che di anni ne ha invece 86.

Una scelta che non è particolarmente piaciuta al pubblico, che sui social network si è lasciato andare a commenti tutt’altro che positivi. “La scorsa puntata smascherata una 90enne. Oggi una 86eienne. Tutta gioventù eh?”, ha fatto notare qualcuno su Twitter.

“Qui gli smascheramenti vanno in ordine decrescente di età altrimenti quelli che stanno sotto le maschere ce li giochiamo in un attimo”, ha ironizzato qualcun altro. Altri hanno invece bocciato i continui crossover tra Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle: Valeria Fabrizi ha infatti partecipato al dancing show lo scorso anno.

“Praticamente sto programma è Ballando con le Stelle”, si è lamentato un utente. “Il Cantante Mascherato è la continuazione di Ballando con le Stelle”, ha ribadito un altro. E poi ancora: “Il problema de Il Cantante Mascherato è che è un programma troppo spin off di Ballando con le Stelle”.