Il Cantante Mascherato: chi è la Volpe? Spunta Magalli, l’indizio

Giusto ieri Milly Carlucci confermava il nome della prima maschera de Il Cantante Mascherato. Stiamo parlando di Volpe, un personaggio che avrà per l’occasione anche un look decisamente particolare. Il personaggio, noto per la sua furbizia, sarà infatti vestito da pirata, con tanto di stivali, cappello e spade strette in mano. Una volpe “all’arrembaggio”, come sottolineato dalla conduttrice, ma soprattutto una maschera che già ha scatenato un’enorme curiosità fra gli appassionati di gossip spicciolo.

Già, perché ormai quando in televisione si parla di “Volpe” a tutti viene immediatamente in mente la celebre conduttrice attualmente opinionista al Grande Fratello VIP. In Rai, in particolar modo, il nome di Adriana Volpe viene automaticamente associato a quello di Giancarlo Magalli, suo acerrimo nemico.

E, alla luce dei fatti, sono in molti a sognare che Milly Carlucci e il suo team abbiano organizzato il colpaccio e abbiamo assegnato proprio a Giancarlo Magalli il ruolo di Volpe. Se così dovesse essere lo svelamento della maschera diventerebbe di certo uno dei momenti più epici del programma dai tempi di Baby Alieno/Ricchi e Poveri. Ma è veramente così?

Come sempre, in questi casi, è necessario sottolineare che stiamo parlando di semplici rumors. Il Cantante Mascherato basa tutta la sua strategia proprio sul segreto della vera identità che si cela dietro le maschere. Eppure, come anche sottolinea Biccy.it, c’è almeno un indizio che ci lascia ben sperare.

Giancarlo Magalli ha nei giorni scorsi pubblicato un lungo post su Facebook con il quale sembra aver voluto lasciare un indizio riguardo alla sua partecipazione a Il Cantante Mascherato. Parlando dell’inizio delle riprese di Don Matteo, il conduttore ha rivelato che in arrivo “c’è un’altra divertente sorpresa di cui non posso ancora parlare, ma che vi farà ridere“.

In ogni caso viene davvero difficile pensare che una signora della tv come Milly Carlucci possa aver fatto una scelta così “furba”. Per quanto, chiaramente, potrebbe rivelarsi clamorosa. Nell’attesa di saperne qualcosa di più sull’identità di Volpe, la conduttrice ci ha regalato un’altra anticipazione. A poche ore dall’annuncio di Volpe, infatti, Milly Carlucci ha rivelato anche che la seconda maschera sarà Lumaca. Chi si nasconderà dietro il suo costume?