Tapiro a Magalli, nuova frecciatina ad Adriana Volpe: “Da quando…”

Sesto Tapiro d’oro per Giancarlo Magalli. Il presentatore Rai è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la notizia dopo la recente condanna per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in seguito a un’intervista rilasciata a Chi nel 2017. Una vittoria che ha fatto gongolare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Le dichiarazioni di Magalli a Striscia la notizia

Alle telecamere del tg satirico di Antonio Ricci Giancarlo Magalli ha dato la sua versione dei fatti:

“La condanna è mite, ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tantomeno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose”

Il 74enne non ha potuto fare a meno di lanciare l’ennesima frecciatina ad Adriana Volpe:

“Lei poi ha chiesto i danni perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me”

Per Giancarlo Magalli questo non è un periodo facile. Oltre alla sconfitta in Tribunale contro Adriana Volpe il nuovo programma del conduttore – il game show Una parola di troppo – è stato chiuso in anticipo dalla Rai a causa degli ascolti flop.

La vittoria di Adriana Volpe contro Magalli