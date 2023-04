Il Cantante Mascherato 2023 va avanti, così come le polemiche sul programma che – con tutta probabilità – non tornerà in onda con una nuova stagione il prossimo anno. Il motivo è presto detto: costi esorbitanti e bassi ascolti. Anche la terza puntata dello show si è rivelata prolissa, priva di pathos, sorpresa, coinvolgimento come invece dovrebbe essere nella natura del format nato in Corea del Sud. Si continuano a tenere in gara personaggi che, per quanto simpatici e divertenti, sono stati scoperti fin da subito, come Nathalie Guetta che si nasconde sotto il Criceto.

Per non parlare dell’inutile confronto tra indiziati e costumi: prima con la già citata attrice di Don Matteo, poi con la Signora Coriandoli e infine con Gabriel Garko. Un escamotage già usato in passato da Milly Carlucci ma che è diventato fuori luogo. Troppe chiacchiere, con cinque giurati che vanno per le lunghe (senza dimenticare le detective a bordo campo Rossella Erra e Sara Di Vaira) e poco ritmo.

Il Cantante Mascherato e le scuse a Nunzia De Girolamo

Ogni puntata, poi, dura fino all’una di notte e oltre. Per l’ennesima volta Milly Carlucci ha chiesto scusa a Nunzia De Girolamo, in onda in seconda serata con il suo Ciao Maschio. Scuse, però, che non sono piaciute al pubblico: per molti una mancanza di rispetto da parte della bionda conduttrice, che dovrebbe gestire meglio i tempi a disposizione.

Passi la prima puntata, ma alla terza questo giochetto non è più tollerabile per i telespettatori. E infine lo svelamento delle maschere: ancora una volta un over 70 tra i partecipanti. Dopo Sandra Milo, Valeria Fabrizi, Simona Izzo e Gianmarco Tognazzi, ecco che è stato smascherato Mal-Ippopotamo. Età? 79 anni.

Nulla contro i personaggi più grandi – che molto spesso regalano performance davvero incredibili – ma l’età porta ad evidenti limiti visto che i costumi de Il Cantante Mascherato sono tutt’altro che semplici da indossare. Di recente un ex collaboratore di Milly Carlucci ha spifferato che non è facile partecipare ad uno show del genere.

“Ci risiamo, anche Mal ha una certa età e non regge a lungo. Difficile davvero credere che non sia tutto combinato”, ha fatto notare un utente su Instagram.