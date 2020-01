Il cantante mascherato, dietro il Coniglio Teo Mammucari? Ecco perché

Il cantante mascherato, dietro il Coniglio si cela Teo Mammucari? Ecco perché

Il Coniglio del Cantante mascherato (Rai Uno) chi è? Sui social la maggior parte degli utenti è convinta che sia Teo Mammucari. Anche due giudici nutrono tale convinzione. Flavio Insinna e Ilenia Pastorelli hanno infatti ribadito che sia proprio il conduttore romano a celarsi dietro il costume. Ed è probabile che abbiano ragione. Questi i motivi che spingono a credere che sia Teo il ‘mascherato’: la corporatura, il portamento, l’accento e la tonalità di voce (seppur mascherati) sembrano ricondurre proprio a Mammucari.

“Il mio è un battito animale che ti prende e ti porta via. Ascoltiamo il nostro cuore”

Il Coniglio si è presentato sul palco e si è scontrato con il Mastino Napoletano. Queste le sue parole prima di iniziare l’esibizione, che lo ha visto impegnato nel brano di Rino Gaetano ‘A mano a mano’: “Il mio è un battito animale che ti prende e ti porta via. Ascoltiamo il nostro cuore”. E ancora: “Ogni giorno faccio di me stesso ciò che sono. Quando vediamo il mondo con gli occhi da bambino osserviamo tutto con amore, con emozione. Non sempre riusciamo a realizzare i nostri sogni, ma io ci sono andato molto vicino. Non bisogna mai smettere di sognare. Sono stato chiuso in una gabbia, oggi all’interno di questa maschera riesco a essere me stesso.”

Le intuizioni di Patty Pravo e Mariotto non convincono

Insinna e la Pastorelli sono convinti: è Teo Mammucari. Non dello stesso avviso gli altri giudici. Per Guillermo Mariotto dietro al camuffamento ci sarebbe Raf (assai improbabile, come sostenuto anche da parecchi utenti su Twitter che hanno trovato poca azzeccata l’intuizione del giudice); per Patty Pravo si tratta invece di Francesco Renga (anche in questo caso il popolo di Twitter ha bocciato l’idea della cantante); infine Francesco Facchinetti ha lanciato la suggestione Red Canzian, mentre il pubblico in studio ha gridato al nome di Piero Pelù.