Chi è il Coniglio de Il Cantante Mascherato? Non è Teo Mammucari, parla la moglie di Montella

Teo Mammucari è il Coniglio de Il Cantante Mascherato? Sono in tanti a chiederselo da quando il nuovo show di Milly Carlucci ha fatto il suo debutto su Rai Uno. Dalle movenze alle dichiarazioni, passando al timbro di voce: tutto sembra portare al giurato di Tu si que vales. E ne è convinta anche Ilenia Pastorelli, la giurata del programma che in passato ha avuto un flirt con il conduttore Mediaset. Eppure, stando all’ultima testimonianza portata a galla a Vieni da me di Caterina Balivo sembra proprio che sotto la maschera non ci sia Mammucari bensì un’altra persona.

La telefonata di Rachele Di Fiore a Teo Mammucari venerdì sera

Rachele Di Fiore, opinionista di Vieni da me e moglie di Vincenzo Montella, conosce molto bene Teo Mammucari e ha rivelato di aver telefonato all’amico proprio venerdì sera, durante la seconda puntata de Il Cantante Mascherato. “Non è lui”, ha detto convinta la soubrette, che ha invece sussurrato un altro nome: quello di Luca Barbarossa. Un nome che sta circolando da giorni, insieme a quelli di Fabrizio Moro e Manuel Agnelli, e che sembra trovare conferma negli indizi forniti da Milly Carlucci. Barbarossa ha vinto il Festival di Sanremo nel 1992 e ha condotto numerosi programmi: che sia davvero lui il Coniglio? Per ora Rachele è sicura: dietro il costume rock che ha affascinato parecchie donne non si nasconde Teo Mammucari!

Il Cantante Mascherato avrà una seconda edizione in tv

Nell’attesa di sapere chi si nasconde dietro il Coniglio pare che la Rai abbia deciso di promuovere Il Cantante Mascherato per una seconda stagione. Lo show potrebbe tornare in onda già dal prossimo autunno, magari al posto di Tale e Quale Show di Carlo Conti.