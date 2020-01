Chi è stato eliminato alla seconda puntata de Il Cantante Mascherato? Barboncino, che è Arisa

Arisa è la seconda eliminata de Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci in onda su Rai Uno. Il nome della cantante circolava dalla prima puntata ma solo al termine della seconda è venuta fuori la verità. Rosalba Pippa – questo il vero nome dell’artista – è finita al televoto con il Mastino Napoletano, che ha già affrontato lo spareggio finale la scorsa settimana. E anche questa volta il Mastino è riuscito ad andare avanti, ottenendo più del 50% delle preferenze del pubblico. “Mi avete beccata subito, non è giusto. Grazie a tutti di cuore”, ha dichiarato Arisa una volta tolta la maschera.

Mastino Napoletano vince al televoto contro Barboncino/Arisa

Mastino Napoletano e Arisa sono finiti al televoto nella prima puntata de Il Cantante Mascherato perché nessun giurato della trasmissione li ha salvati. Patty Pravo ha scelto il Mostro, Ilenia Pastorelli il Coniglio, Francesco Facchinetti il Pavone, Guillermo Mariotto il Leone. Il pubblico dello show – tramite i canali social – ha invece premiato per la seconda volta consecutiva l’Angelo. Il re della serata della giuria, Flavio Insinna, ha confermato le scelte dei suoi colleghi non effettuando alcun cambio.

Chi sono i concorrenti de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci

Secondo quanto trapelato in rete dietro il Mastino Napoletano potrebbe nascondersi il presentatore Alessandro Greco mentre Albano sarebbe il Leone. Molti puntano poi su Valerio Scanu come Angelo e Fausto Leali come Mostro. Non resta che attendere la prossima puntata in onda su Rai Uno venerdì 24 gennaio!