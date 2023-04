Ieri sera, 15 aprile, è andata in onda la penultima puntata de “Il Cantante Mascherato“, la cui quarta edizione giungerà ufficialmente al termine la prossima settimana. Durante la finale di sabato 22 aprile il pubblico scoprirà finalmente quale sarà la maschera vincitrice tra i 6 concorrenti finalisti. Ma quali personaggi famosi si nascondono dietro le sei maschere?

Le tre maschere che vedremo sicuramente nella puntata conclusiva del prossimo sabato sono: quella del Criceto, dietro la quale si nasconde Nathalie Guetta, la maschera del Ciuchino, indossata da Nino Frassica, e, infine, il Ricco, che non è ancora chiaro se interpretato dal cantante Nek o dall’attore Massimo Lopez. All’appello ne mancano ancora tre e sono nate varie ipotesi sui vip che si celano dietro di esse.

Tra i rimanenti contenditori della Finale troviamo: la Stella, lo Squalo e il Cavaliere Veneziano. Dietro la prima maschera sembrerebbe nascondersi la nota conduttrice Simona Ventura. Per quanto riguarda le altre due, invece, ci sarebbero due opzioni. Lo Squalo potrebbe essere sia Teo Teocoli che l’attore Tullio Solenghi. D’altro canto, dietro il Cavaliere Veneziano potrebbe celarsi uno tra il ballerino Samuel Peron e il divo Gabriel Garko.

Dunque, bisognerà attendere sabato 22 aprile per scoprire se il pubblico troverà veramente i nomi trapelati dietro le maschere. Ma, soprattutto, i telespettatori scopriranno finalmente chi porterà a casa il trionfo di questa quarta edizione del programma, dopo il Coniglio della prima edizione, il Pappagallo della seconda e la Volpe della terza.

Una cosa certa è, che, questa stagione è stata segnata da un cast veramente stellare. I volti che hanno deciso di mettersi alla prova nella trasmissione sono del calibro di Valeria Fabrizi, Ricky Tognazzi, Tullio Solenghi e Nino Frassica. Insomma, personaggi di un certo spessore. Nonostante ciò, però, il talent non ha riscosso il successo sperato. Il format di Milly Carlucci ha perso a mani basse la sfida contro il suo competitor, ovvero Amici. Oltre questo, gli ascolti ottenuti sono stati decisamente minori rispetto a quelli degli anni passati.

Dunque, una domanda sorge spontanea: Il Cantante Mascherato tornerà su Rai 1? Per ora, non si hanno ancora informazioni riguardo un possibile rinnovo da parte della Rete. Nel caso ‘Mamma Rai’ decidesse di non optare per riproporre il programma sui propri schermi, si vocifera che altre aziende potrebbero acquistarlo. Ad esempio, Mediaset aveva provato lo scorso anno a mandare in onda un suo fac-simile (Star in the Star con Ilary Blasi), per cui non sarebbe strana la scelta di comprare il prodotto originale. Ma le opzioni sono varie: da Sky (che ha già preso dalla Rai X-Factor e Pechino Express) fino alle piattaforme streaming, come Discovery+ o Disney+. Chissà…