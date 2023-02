Tutto pronto per il ritorno de Il Cantante Mascherato. Lo show di Milly Carlucci tornerà in onda il prossimo 18 marzo. Non più il venerdì sera, come accaduto in passato, bensì il sabato sera come il cugino Ballando con le Stelle. L’altra novità riguarda la giuria: accanto ai confermati Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, la conduttrice ha assoldato Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

Milly Carlucci, sulla scia di Ballando con le Stelle, si è inventata pure il mascherato per una notte: un ospite Vip che si esibirà sotto una maschera (sempre la stessa per tutte le sei puntate) a forma di cuore con una corona. La Carlucci darà cinque nomi per aiutare a identificarlo, ma solo metà serata ci sarà il tanto atteso svelamento.

Cast Il Cantante Mascherato 2023: chi sono i concorrenti

Chi si esibirà sul palco della nuova edizione de Il Cantante Mascherato? Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv Milly Carlucci avrebbe scelto alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Più precisamente Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò. Tutti e tre hanno preso parte alla quinta edizione del reality show, quella vinta da Tommaso Zorzi. Non solo: sia la Orlando, sia Pretelli così come la Cannavò hanno partecipato in passato a Tale e Quale Show di Carlo Conti mettendo in mostra le loro doti canore.

Insieme agli ex gieffini sotto le maschere de Il Cantante Mascherato 2023 dovrebbero esserci pure Flora Canto, Francesco Sarcina e Memo Remigi. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno in Rai dopo lo scandalo a Oggi è un altro giorno per le palpatine a Jessica Morlacchi. Remigi si ritroverebbe così faccia a faccia con Serena Bortone, con la quale ha interrotto i rapporti dopo quello che è accaduto nel format pomeridiano di Rai Uno.

Valeria Marini nel cast de Il Cantante Mascherato 2023?

Su Nuovo Tv si legge anche che nel cast de Il Cantante Mascherato 2023 ci sarebbe dovuta essere pure Valeria Marini. A quanto pare la trattativa era quasi conclusa quando la notizia è trapelata e avrebbe così spinto Milly Carlucci e la sua produzione a fare un passo indietro.

“Visto che il format prevede il segreto assoluto sul cast dei Vip, Milly ha dovuto fare una brusca retromarcia. Così il nome di Valeria sarebbe stato cancellato”, fa sapere la rivista diretta da Riccardo Signoretti.