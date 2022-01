Il Cantante Mascherato 2022: Milly Carlucci svela la prima maschera

By

La conduttrice rivela in anteprima uno dei personaggi che parteciperanno alla prossima edizione del suo show, ecco quale sarà

Milly Carlucci ha finalmente svelato le sue carte. O, per essere più precisi, una delle sue carte, la prima in assoluto. Pochi minuti fa, la conduttrice ha pubblicato via social il tanto atteso annuncio relativo ad uno dei personaggi che parteciperanno a Il Cantante Mascherato 2022.

Comodamente seduta su un divanetto e con i suoi immancabili occhiali da sole indosso, Milly Carlucci ha tirato fuori il personaggio con cui si apriranno le danze. Si comincia dunque con lo svelamento del personaggio della Volpe, del quale come sempre i telespettatori dovranno indovinare l’identità.

Come spesso accade ne Il Cantante Mascherato, il concorrente in questione non sarà semplicemente travestito da volpe. L’ingombrante costume dietro il quale lui o lei nasconderà la propria identità è stato infatti “tematizzato ” in stile piratesco. La Volpe di Il Cantante Mascherato 2022 sarà una volpe “allì’arrembaggio” e indosserà un grande cappello, degli stivali e impugnerà due scimitarre. O perlomeno questo è ciò che appare dall’anteprima.

La Volpe sarà dunque soltanto uno dei personaggi che parteciperanno alla prossima edizione dell’adattamento italiano di The Masked Singer. Nel corso dello show si esibiranno infatti ben 12 misteriosi protagonisti, che dovranno riuscire a non farsi “sgamare” dal pubblico da casa e dai giudici presenti in studio.

In attesa della messa in onda, sul web già sono iniziati a spuntare i primi nomi dei papabili concorrenti mascherati. Per ora si parla di Ivana Spagna, Fiordaliso, Giorgio Panariello, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Pierpaolo Pretelli, Enrico Brignano e Cristina D’Avena. Chiaramente si tratta di semplici rumor. Sono tutte supposizioni che verranno confermate solo quando ci sarà lo svelamento ufficiale della maschera.

Al Cantante Mascherato 2022, che partirà il prossimo 11 febbraio 2021, parteciperà anche una giuria nuova rispetto al passato. Al tavolo dei giudici vedremo dunque Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Niente più Costantino della Gherardesca e Patty Pravo, dunque, che pare saranno sostituiti da Arisa. Nelle prossime settimane Milly Carlucci svelerà, come d’altra parte già fatto con le stagioni passate, i nomi dei nuovi personaggi. Chi si aggiungerà, dunque, all’astuta volpe? Non ci resta che aspettare.