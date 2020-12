Il Cantante Mascherato 2021: chi sono i primi tre personaggi

Manca sempre meno alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo il successo dello scorso anno lo show, nato in Corea, tornerà su Rai Uno venerdì 29 gennaio. Via social network la padrona di casa Milly Carlucci – reduce dalle fatiche di Ballando con le Stelle – ha svelato i primi indizi sulle maschere. Nello specifico sono stati presentati i primi tre personaggi che sono: Pecora, Giraffa, Lupo. Tre maschere che non erano presenti nella prima edizione, vinta dal Coniglio Teo Mammucari.

Per il momento Milly Carlucci ha preferito non svelare gli indizi delle tre maschere della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. In totale saranno dieci, quattro in più rispetto allo scorso anno. Dato il successo sono aumentate anche le puntate: non saranno più quattro bensì cinque.

Ovviamente i concorrenti de Il Cantante Mascherato non verranno svelati fino a quando non saranno eliminati dallo show. Ancora tutta da valutare la giuria: Milly Carlucci non ha dato disposizioni in merito. Secondo le ultime indiscrezioni saranno riconfermati Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

Pare non ci saranno più Guillermo Mariotto, giù giurato di Ballando con le Stelle, e l’attrice romana Ilenia Pastorelli. Di recente si è parlato della possibilità di vedere in giuria Teo Mammucari e Arisa, entrambi ex concorrenti del programma, ma l’ipotesi è sfumata.

Arisa, infatti, è impegnatissima: è diventata la nuova professoressa di Amici di Maria De Filippi ed è stata scelta da Amadeus per il Festival di Sanremo 2021. Al posto di Mariotto e Pastorelli potrebbe arrivare Costantino della Gherardesca, reduce dal successo di Ballando con le Stelle.

Stando ad alcuni gossip nel cast de Il Cantante Mascherato potremo trovare: Francesco Monte, Marco Carta, Virginia Raffaele, Serena Autieri, Riccardo Fogli, Roberta Lanfranchi, Ornella Vanoni, Rita Pavone, Achille Lauro.

Piccola curiosità: Albano Carrisi ha partecipato di recente alla versione spagnola de Il Cantante Mascherato. A Madrid il cantante di Cellino San Marco ha indossato la maschera del girasole mentre in Italia, alla corte di Milly Carlucci, aveva fatto chiacchierare tutti nei panni del Leone.