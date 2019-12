Il Cacciatore 2: trama e quando inizia su Rai 2

La seconda stagione de Il Cacciatore andrà in onda su Rai Due il 10 gennaio 2020

L’attesa è finita. La seconda stagione de Il Cacciatore verrà trasmessa su Rai Due a partire dal 10 gennaio 2020 per un totale di 4 serate. Francesco Montanari tornerà di nuovo a vestire i panni di Saverio Barone, magistrato in prima linea contro la mafia. Nella prima stagione Barone ha dato una vera e propria caccia agli uomini de clan Bagarella in una corsa in cui vita e lavoro si sono fuse insieme. Le vicende della seconda stagione si aprono nel 1996 e Barone è ancora alla disperata ricerca del piccolo Di Matteo e dei fratelli Brusca. Come già sappiamo, il bambino verrà ritrovato morto e quest’evento destabilizzerà Saverio che cadrà in un baratro sempre più più profondo e aprirà una caccia senza quartiere ai mafiosi. A stargli vicino sarà Giada, sua moglie, anche se le continue indagini del magistrato potrebbero portare alla crisi la loro vita di coppia. Sullo sfondo l’Italia degli anni ’90, quella post strage di Capaci e una cupola mafiosa che dopo l’arresto del suo Capo dei Capi continua comunque a macchiarsi di delitti.

Il cast de Il Cacciatore tra conferme e new entry

Per quanto riguarda il cast artistico de Il Cacciatore confermatissimo è Francesco Montanari nel ruolo di Saverio Barone. Al suo fianco Miriam Dalmazio nel ruolo di sua moglie Giada e ritroveremo anche Francesco Foti a interpretare il procuratore Carlo Mazza. Alessio Praticò ed Edoardo Pesce presteranno invece il volto ai terribili fratelli Brusca. Nel cast anche Roberto Citran che interpreta Andrea Elia, Carlo Calderone che è Giuseppe Monticciolo e Marco Rossetti in Leonardo Zaza. Nuovi ingressi nel cast della seconda stagione de Il Cacciatore: Ivano Calafato sarà infatti Michele. Insieme a lui ci saranno anche Paolo Ricca e Francesca Inaudi.

Il Cacciatore 2: quando in onda e come rivedere le puntate

Il Cacciatore è liberamente tratto dal libro autobiografico scritto dal magistrato Alfonso Sabella intitolato Cacciatore di Mafiosi e che ripercorre le vicende italiane dopo l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. La seconda stagione de Il Cacciatore andrà in onda su Rai Due da venerdì 10 gennaio 2020 per un totale di quattro appuntamenti. Chi dovesse perdere la messa in onda, può tranquillamente recuperare le puntate de Il Cacciatore in streaming sul sito internet della Rai.