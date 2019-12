Francesco Montanari, torna Il Cacciatore: le parole sulla seconda stagione

Francesco Montanari torna a vestire i panni di Saverio Barone per la seconda stagione de Il Cacciatore

L’attesa è terminata: nel 2020 vedremo infatti la seconda stagione de Il Cacciatore. La serie di Rai Due, che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico, racconta la vita e le indagini del magistrato Saverio Barone. La serie è ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella entrato nel pool antimafia all’indomani delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Montanari ha interpretato il ruolo in maniera magistrale tanto da essergli valso un premio all’ultimo Festival di Cannes. E l’anno prossimo tornerà di nuovo a prestare il volto a Barone e a continuare la sua caccia a Cosa Nostra. Come andrà? Il rimorso per quello che è successo al piccolo Giuseppe di Matteo sarà forte e darà la forza a Saverio per impegnarsi con ancora più rabbia nella cattura dei responsabili e nella distruzione del clan Bagarella, già sotto scacco dopo la cattura del suo capo Leoluca. L’attore romano ha fornito una grande prova attoriale a dimostrazione di quanto un volto credibile e una storia ben scritta possano portare a risultati entusiasmanti.

Il Cacciatore, seconda stagione: Francesco Montanari racconta tutte le novità

Raggiunto da Tele più, Francesco Montanari racconta al pubblico qualche novità sulla seconda stagione della serie: “Stavolta il mio Saverio Barone, magistrato antimafia, va fuori di testa perché non è riuscito a salvare il piccolo Giuseppe di Matteo, sciolto nell’acido per volere di Cosa Nostra. Pensa che la responsabilità sia sua e affronterà un baratro interiore”. Questo dunque lo spirito che accompagnerà Barone nella seconda stagione de Il cacciatore. E sarà una caccia sempre più serrata in cui non verrà risparmiato nessuno. In cui vita, realtà, passioni e sentimenti si sovrapporranno tra di loro. Il fiuto di Barone lo porterà a catturare tutte le sue prede?

Francesco Montanari: dal Libanese al magistrato antimafia

Francesco Montanari è noto al grande pubblico per aver interpretato Il Libanese nella serie tv di Sky Romanzo Criminale. Tanti anni sono passati, tanti lavori ha fatto Montanari ma quell’esperienza rimane: “il mio primo grande lavoro, avevo 23 anni, è stato un po’ il mio ‘militare artistico’. A quel personaggio sono legato affettivamente”. Ma adesso Francesco Montanari, alias Saverio Barone, vi aspetta per la seconda stagione de Il Cacciatore in onda a gennaio 2020 su Rai Due.