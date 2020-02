Il Cacciatore 2: nuovi attori, numero puntate e repliche

Torna la seconda serie de Il Cacciatore: stasera in onda su Rai Due con Francesco Montanari

L’attesa è finita. Finalmente sta tornando Saverio Barone con le sue avventure e le serrate ricerche dei latitanti nella Sicilia di metà anni ’90. La seconda stagione de Il Cacciatore farà infatti il suo debutto questa sera, mercoledì 19 febbraio, su Rai Due alle ore 21.20 per un totale di otto episodi divisi in 4 puntate per la regia di Davide Marengo. Il magistrato antimafia è sulle tracce di Giovanni Brusca che ha rapito il piccolo Giuseppe di Matteo e si appresta a prendere il comando della Cupola mafiosa dopo l’arresto di Leoluca Bagarella. Saverio Barone e la sua squadra saranno di nuovo in cerca dei pericolosi latitanti sullo sfondo dell’Italia di fine millennio. Saverio Barone e sua moglie Giada si sono oramai sposati e la loro vita matrimoniale procede anche se le delicate indagini di Saverio lo portano sempre lontano dalla famiglia. Riuscirà in questa nuova serie Giada a sopportare tutto ciò e il carico emotivo che ne deriva?

Il Cacciatore 2: cast riconfermato e qualche new entry

La seconda stagione de Il Cacciatore vede protagonista nei panni di Saverio Barone il confermatissimo Francesco Montanari che ha interpretato il ruolo al meglio. Al suo fianco troveremo ancora Francesco Foti nel ruolo del PM Carlo Mazza che accompagnerà Saverio nelle sue indagini. Francesca Inaudi interpreterà invece Francesca Lagoglio una bella e giovane agente di Polizia disposta a dare il tutto per tutto nelle indagini. Miriam Dalmazio sarà ancora Giada, la moglie di Saverio, che dovrà riuscire a non far ricadere il marito nei suoi abissi. Il ruolo del cattivo, ovvero Giovanni Brusca, è affidato al bravissimo e versatile Edoardo Pesce.

Il Cacciatore 2: la nuova serie di Rai Due ispirata alla vita di Alfonso Sabella

Il Cacciatore è una serie televisiva che va in onda su Rai Due ed è ispirata alla vita del magistrato antimafia Alfonso Sabella raccontata nella sua autobiografia Il Cacciatore di mafiosi. La seconda stagione prevede un totale di otto episodi divisi in quattro puntate in onda il mercoledì sera su Rai Due alle ore 21.20. Tutte le puntate sono disponibili anche in streming sul sito della Rai o tramite l’applicazione Rai Play disponibile per smartphone e tablet. Per la messa in onda in diretta l’appuntamento è questa sera, mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 21.20 su Rai Due.