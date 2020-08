Ignazio “vicino” alla modella Caterina M Bernal: Cecilia non l’ha presa bene

La storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si è conclusa. Spazio per ricucire sembra non essercene (ma mai dire mai). Questo almeno è ciò che assicura il magazine Chi che nell’ultimo numero in edicola ha svelato altri retroscena sulla rottura. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini si legge che il trentino dopo il lockdown non sarebbe più riuscito a “gestire la gelosia di lei”. Un dettaglio che va ad aggiungersi a ciò che sostenne la scorsa settimana la rivista Gente, che parlò di una Rodriguez pronta a mettere su famiglia al contrario di Moser. Ma c’è dell’altro. Chi parla anche di un Ignazio “vicino” alla modella Caterina M Bernal nei giorni trascorsi in Sardegna assieme agli amici Andrea Damante e Marco Cartasegna, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne. “Frequentazione momentanea”, spiffera sempre il magazine. E pare che Cecilia non abbia affatto preso bene quest’ultima vicenda…

Cecilia e Ignazio, altri retroscena sull’addio sentimentale

“Cecilia, attenta a tutto, non ha preso bene questo ennesimo segnale da parte del fidanzato”, afferma Chi, in merito al sussurro su Caterina M Bernal. Nel frattempo non ci sono cenni importanti che fanno credere che l‘argentina e Moser possano presto ricucire, nonostante i ben informati assicurano che il sentimento sia ancora forte. Ma si sa che a volte non basta solo quello in un rapporto che si basa anche su altri fattori. Tutto finito quindi? Ni. Motivo? Se come poc’anzi detto non ci sono gesti importanti che in questo momento spingono a pensare che la relazione possa ri-decollare, dall’altra parte alcuni utenti Instagram hanno notato che di recente la sorella di Belen è tornata a piazzare dei like per Ignazio. Segnali di disgelo? Chissà…

Casa Rodriguez: lo tsunami sentimentale nell’estate 2020

L’estate 2020 sarà ricordata in casa Rodriguez per lo ‘tsunami’ sentimentale che ha investito Belen, Cecilia e Jeremias. Quest’ultimo, però, a differenza delle sorelle, sta vivendo una tempesta d’amore ‘positiva’. Dopo vari flirt e frequentazioni sfuggenti sembra aver trovato tranquillità in un legame solido, quello condiviso con Deborah Togni. Da qualche settimana i due giovani non si perdono di vista un attimo ed è tutto un tripudio di dediche e romanticherie. Che il tenebroso Jere sia finalmente approdato in un porto sicuro dove sostare a lungo? Chi gli sta vicino ne è sicuro.