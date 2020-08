Emergono nuove indiscrezioni sui motivi che hanno portato la relazione di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez su un binario morto (resta da capire se la love story è naufragata definitivamente oppure se ci sarà tempo e spazio per una ri-unione). A fornirle è il magazine Gente che sostiene che all’origine della burrasca sentimentale non ci sia alcun tradimento (di recente si è parlato di una presunta tresca di lui con Anna Safroncik – entrambi i diretti interessati hanno smentito categoricamente). Secondo quanto riporta il settimanale a far scoppiare la crisi sarebbe stata la mancanza di volontà di Moser di mettere su famiglia con l’argentina in questo momento. Dunque la causa principale sarebbe opportuno ricercarla su una differenza di vedute sugli attuali progetti di vita della coppia (o ex), visto che la sorella di Belen si sentirebbe pronta per avere un figlio e magari convolare a nozze con il trentino che…

Ignazio e Cecilia Rodriguez, all’origine della crisi ci sarebbe il tema famiglia

D’altro canto, se si vanno a rileggere diverse interviste del passato, la ricostruzione del magazine Gente appare tutto fuorché campata in aria. Da tempo Cecilia afferma candidamente di nutrire il desiderio di diventare madre. Moser, invece, sul tema è sempre stato più cauto, dichiarando che la paternità per lui è una priorità ma che prima vorrebbe realizzarsi dal punto di vista professionale. Insomma, da un lato c’è una donna di 30 anni che starebbe pensando seriamente di mettere su famiglia e si sentirebbe più che pronta per farlo, dall’altro c’è un uomo di 28 primavere che parrebbe volere riflettere ancora un po’ prima di fare un passo così importante. Ed è da tale ‘discrepanza’ che sarebbe nata la crisi. Ma c’è dell’altro…

Cecilia Rodriguez e quel timore di perdere Ignazio

Non è un mistero che Cecilia, da quando ha cominciato a frequentare Ignazio, abbia sempre provato un po’ di gelosia e timore di perderlo: “Succede quando non mi sento al centro delle sue attenzioni”, confidava in una intervista del passato. Concetto che l’argentina ha ribadito anche in altre occasioni. Non pare quindi remota l’ipotesi che la sudamericana, laddove avesse notato un Moser tintinnante circa la possibilità di mettere su famiglia, sia rimasta ‘scottata’ e abbia innescato una crisi turbolenta.