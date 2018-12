Ignazio Moser diventa ‘vampire’, fan rapite: “Comprendiamo Cecilia”

Ignazio Moser diventa ‘vampire’. Lo scatto lascia le fan rapite: “Comprendiamo la gelosia di Cecilia, illegale”

Ignazio Moser si ‘trasforma’ in un vampiro e le fan si sciolgono. Da qui, una pioggia di commenti increduli, estasiati, rapiti. Il fascino del fidanzato di Cecilia Rodriguez infatti continua a mietere ‘vittime’ e a stimolare l’immaginazione delle sue ammiratrici sui social. Stavolta a far salire i giri delle emozioni delle follower, è stata una foto dall’alto contenuto sensuale, dove un Ignazio in stile ‘Vampire’ dal petto scoperto e lo sguardo penetrante ha colpito al cuore il pubblico rosa. E così c’è chi ormai dice di comprendere molto bene la gelosia che la sorella di Belen nutre per il suo apprezzatissimo compagno.

Le fan pazze di Ignazio Moser: cascata di apprezzamenti

“Ha ragione Cecilia di essere gelosa. Sei bellissimo, illegale”, “Ha ragione Cechu sulla gelosia. Tienilo stretto”, “Per rispetto a Cechu mi limiterò a scrive cosmico”, “Mostro di bellezza”, “Mordimi”, “Troppo, veramente troppo”. Sono solo alcuni dei commenti che sono giunti sotto all’ultima foto Instagram pubblicata da Moser, che si è limitato a scrivere ‘vampire’ a corredo dello scatto. Non è difficile capire che le fan hanno gradito non poco l’istantanea. Moser continua così ad essere amato, ammirato. E non solo per il suo aspetto fisico. Dopo il Grande Fratello Vip infatti ha avuto un’ascesa positiva sotto tutti i punti di vista.

Ignazio Moser: la svolta dopo il Grande Fratello Vip

Che Moser fosse un ragazzo scultoreo si sapeva già. Bastava guardare. Che Moser si rivelasse un ragazzo amato dal pubblico lo si sapeva meno. Durante il Grande Fratello Vip 2 (suo trampolino di lancio) e appena dopo l’uscita dal reality, infatti, la sua popolarità e l’apprezzamento del pubblico nei suoi confronti è vacillato. In quel periodo erano tante le critiche: c’è stato chi lo ha dipinto come un ragazzo superficiale, chi lo ha addirittura definito maschilista e chi pensava che non avesse alcunché che potesse piacere al di là dell’aspetto fisico. Invece Ignazio, col tempo, ha fatto ricredere molte persone, tanto che oggi gode di un feeling particolare con il pubblico che prima lo biasimava.