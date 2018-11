Cecilia Rodriguez pronta a seguire Ignazio all’Isola dei Famosi: l’intervista

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi? Intervista insieme a Cecilia Rodriguez e ultimi sviluppi

L’amore che ha unito e unisce oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra non conoscere ostacoli. Tra pochi mesi, e per la prima volta dopo tanto tempo insieme, i due potrebbero però vivere separati per un po’. Ignazio Moser, dopo il Grande Fratello Vip, si è pubblicamente candidato per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, e di questo (insieme a Cecilia) ne ha parlato oggi in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Nulla di ufficiale, sia chiaro. Come specificato dall’ex ciclista stesso su Instagram, infatti, a lui piacerebbe fare questa esperienza ma non è detto che la faccia quest’anno. Ma se Ignazio dovesse partire, come gestirebbe la lontananza Cecilia? “Non penso che darei adito a gelosie, sarebbe più che altro difficile il distacco” ha risposto l’ex gieffino a questa domanda.

Cecilia Rodriguez pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi dopo Ignazio Moser: ecco come gestirebbe la sua gelosia

“Io e Cecilia non abbiamo mai nascosto di avere un legame morboso per cui non riusciamo a stare lontani” ha raccontato Moser a Chi parlando della possibilità di partire come naufrago “Ma siamo giovani e dobbiamo vivere esperienze come questa. Le tentazioni, volendo, ci sono tutti i giorni, ma mi sento immune”. E Cecilia, invece, sarebbe gelosa del suo fidanzato? “Lo sarei certamente” ha confessato la Rodriguez “Mi farebbe male la lontananza e quello che direbbe la gente, però ho fatto l’Isola e conosco tutti quelli che ci lavorano, sarei sempre aggiornata e, se ci fosse bisogno, sarei pronta a sbarcare per mettere le cose a posto!”.

Ignazio Moser parla di Francesco Monte: “I fan di Monte si sono accaniti contro di me”

Ignazio Moser, nel parlare della sua storia attuale, ha tirato in ballo anche Francesco Monte. Moser, dopo il Grande Fratello Vip, pare abbia dovuto fare i conti sui social con persone che si erano accaniti contro di lui per quanto successo con Cecilia. “All’inizio i fan di Monte si sono accaniti contro di me” ha dichiarato “Poi c’erano quelli che dicevano: state facendo solo business, vi lascerete. Ora, dopo un anno, abbiamo risposto”. Il Gf Vip di quest’anno? “Non l’ho proprio seguito” ha affermato Ignazio “Al primo Gf Vip nessuna coppia mentre adesso, dopo noi, sono nate tre coppie […] Non metto in dubbio i sentimenti, è solo un dato statistico”.