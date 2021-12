Ignazio Moser: stop reality, migliore GF e ‘Cecilia non è incinta purtroppo…’

Ignazio Moser, alla vigilia di Natale, ha fatto il punto sulla sua situazione privata e professionale, concedendo una lunga intervista a 361Magazine. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, nel corso della chiacchierata, ha affrontato diversi temi che lo riguardano. In merito ai suoi impegni televisivi, ha reso noto che non ha più intenzione di prendere parte ad alcun reality show dopo le esperienze al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi. A proposito del programma di Ilary Blasi, è un percorso che consiglia a tutti ma che non rifarebbe in quanto ha “sofferto troppo la fame”.

“I reality sono come delle mini famiglie, è un’esperienza che ti segna, ti fortifica. Ma che non ripeterei”, ha sottolineato il trentino. Nel reality per eccellenza, il GF Vip, ha però trovato l’amore, intrecciando una love story con la sorella di Belen. Oggi la relazione è solida. Di recente qualcuno ha sussurrato di una presunta gravidanza di Cecilia. “Purtroppo non è incinta”, il commento di Moser. I progetti con l’argentina comunque non mancano: a breve si trasferirà con lei nella nuova abitazione acquistata a Milano.

Ignazio nutre la speranza che la nuova dimora sia pronta per metà marzo: “Spero entro il 18 marzo, giorno del compleanno di Cecilia”. La casa “è un ulteriore passo, stiamo costruendo una base solida per il nostro futuro”. Intanto si mantiene impegnato su più fronti a livello professionale.

Oltre ad essere un quotato influencer e ad aver preso parte a diverse trasmissioni tv, il giovane è anche un imprenditore. La stoffa l’ha presa da babbo Francesco che dopo aver appeso la bici al ‘chiodo’ si è reinventato uomo d’affari nel mondo vitivinicolo. Ignazio però ha investito altrove, nella società Golden Sabre Agency SRL che ha anche un centro sportivo con sette campi di padel.

Spazio poi ad un curioso aneddoto relativo alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Per sostenere il provino inventò una bugia, così da non suscitare mugugni in mamma e papà che sono “all’antica” (per dirla con le parole dello stesso Ignazio) e non avrebbero visto di buonissimo occhio un suo coinvolgimento nel programma Mediaset.

“Sono andato a Roma, inventando una scusa ai miei”, ha spiegato. Il resto è storia televisiva: nel 2017 varcò la fatidica porta rossa di Cinecittà e si innamorò di Cecilia Rodriguez che troncò con Francesco Monte, tuffandosi a capofitto in una nuova love story che ancora oggi dura.

Sempre restando in tema GF Vip, Moser ha infine commentato l’attuale edizione, confidando che il suo preferito è stato Aldo Montano. Lo schermitore ha deciso di chiudere la sua esperienza nella trasmissione in anticipo, tornando tra le braccia della sua famiglia per il Natale.