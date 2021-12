Cecilia Rodriguez è davvero incinta? Parla la modella, ecco la verità

Cicogna in arrivo per Cecilia Rodriguez? Nelle scorse ore si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero incinta la modella argentina, compagna di Ignazio Moser. A innescare il tam tam del gossip su una sua possibile dolce attesa, sono state delle fotografie recenti apparse in rete; fotografie in cui qualcuno ha ravvisato un pancino sospetto. Quindi? C’è davvero un frutto d’amore in arrivo per Moser e la sua dolce metà oppure no? Dopo che il chiacchiericcio ha cominciato a farsi chiassoso sulle piattaforme web e sui portali specializzati in cronaca rosa, la sorella di Belen ha voluto fare chiarezza in prima persona, intervenendo sui suoi profili social e spiegando come stanno realmente le cose.

“Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono”, ha detto Cecilia, pubblicando delle Stories Instagram per smentire le indiscrezioni circolate sul suo conto nelle scorse ore. “Quando sarà il momento – ha aggiunto – ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità”.

Le parole della Rodriguez pare che siano da interpretare come una sorta di desiderio che ha bisogno ancora di un po’ di tempo per essere realizzato. Quel ‘ogni cosa al momento giusto’ sembra infatti celare una riflessione, vale a dire che Ignazio e la compagna, almeno nell’immediato futuro, non hanno intenzione di mettere su famiglia.

D’altra parte non è la prima volta che viene espresso dai diretti interessati un simile ragionamento. A più riprese infatti sia il trentino sia la sudamericana hanno dichiarato che senza dubbio hanno intenzione di mettere su famiglia ma che prima devono ‘aggiustare’ le loro vite sotto ogni punto di vista, privato e professionale. E comunque non c’è fretta, vista la giovane età di entrambi: lei, classe 1990, ha 31 anni, lui, classe 1992, ne ha 29.

Anche nel giugno 2020 si era fatta strada l’ipotesi di una presunta gravidanza di Cecilia. All’epoca, a spingere involontariamente il gossip, fu Francesco Moser, il padre di Ignazio. Commentando dei rumors con il magazine DiPiù Tv, si lasciò sfuggire: “E dai, questo sarà il quarto nipote che arriva”. Immediatamente tale esternazione fu presa come una possibile conferma della dolce attesa della modella. Ma non fu così: la compagna di Ignazio non era incinta. A sottolinearlo ci pensò pure Belen, che disse che la sorella aveva soltanto messo su qualche chilo.