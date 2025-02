Ignazio Moser senza freni: buste nozze ‘magre’ e forzature all’Isola

Ignazio Moser a ruota libera. Intervistato nel podcast ‘Che Fatica La Vita da Bomber’, ha rivelato una serie di dettagli inediti e curiosi relativi alla sua love story con la moglie Cecilia Rodriguez, alla sua avventura all’Isola dei Famosi, a quella al Grande Fratello Vip e al suo matrimonio. In particolare, a proposito delle nozze, ha spiegato che con la compagna ha deciso di invitare solamente 200 persone, ossia la parentela e le amicizie strette, senza cercare di ‘arruolare’ persone famose con cui ha poco a che fare. Moser ha poi candidamente ammesso che non è in alcun modo rientrato dalle spese economiche effettuate per organizzare il matrimonio con i doni ricevuti dagli invitati. Nel corso della chiacchierata ha anche speso parole di profonda stima per Stefano De Martino.

A proposito della conoscenza di Cecilia, tutti sanno che la love story è nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 2017. Nessuno, però, sa che Ignazio aveva mire sull’argentina ancor prima che iniziasse il reality show, nonostante lei fosse fidanzata da anni con Francesco Monte. “Io l’avevo adocchiata già prima di iniziare. Quando sono venuto a conoscenza del cast, l’avevo adocchiata. Però era fidanzata da cinque anni, la vedevo dura. E invece…”, ha raccontato Moser. Il resto è storia. Cecilia lasciò Monte in mondovisione, decidendo di viversi la relazione con Ignazio. Da allora non si sono più lasciati. Anzi si sono sposati nell’estate 2024.

“Con Cecilia ho un rapporto molto più normale di quello che si può pensare – ha aggiunto il trentino – Lei è una donna di famiglia. Dico sempre che è prestata allo spettacolo. Zero egocentrica, zero egoriferita, non è una che vuole arrivare a tutti i costi, le piace la vita semplice e normale”.

Capitolo matrimonio. Una delle cose che più scatena la curiosità è la questione buste. “Se sono rientrato con i regali? No, niente”, ha chiosato Moser ridendo, lasciando intendere a chiare lettere che economicamente ha speso molto più di ciò che gli è entrato. Il conduttore del podcast ha poi spiegato che lui, quando si è ritrovato a partecipare a dei matrimoni vip, è andato in crisi in quanto non sapeva che regalo fare. “La busta è sempre ben accetta”, il consiglio di Moser. “Sì, ma quanto si deve mettere per non fare una figura di m.?”. “Non è mai una brutta figura…”, la replica di Ignazio. “C’è tanta gente che ha regalato 250 euro”, la confidenza del conduttore. “Allora sì, è una brutta figura”, il commento di Moser. Risate! In realtà bisognerebbe spiegare che quella cifra, per i ‘comuni mortali’, è accettabile e non soggetta a scherno.

Spazio poi a un parere su Stefano De Martino. Ignazio lo ha conosciuto bene in quanto, come è arcinoto, è stato sposato con Belen, sorella di Cecilia. Per il conduttore campano ha avuto parole al miele: “Abbiamo un bel legame privatamente. Lui è molto bravo, talentuoso, diventerà il top, farà Sanremo. Sa fare tutto, canta, balla, è bello e simpatico”.

Infine Moser ha rivelato alcuni retroscena de L’Isola dei Famosi. “Gira marijuana all’Isola? No, a meno che se la fumassero tutti e a me non la dessero. In realtà non l’ho mai vista girare”, ha assicurato il trentino, per poi sottolineare che si patisce davvero la fame e che il bisogno di cibo diventa strada facendo un incubo. Poi una rivelazione relativa ai meccanismi sotterranei del programma. Moser ha riferito che gli autori lo hanno forzato a organizzare la proposta di matrimonio in diretta. “All’Isola volevano un po’ forzarmi a richiedere il matrimonio”, ha sussurrato. Richiesta che è stata evidentemente rifiutata. Infatti all’Isola non c’è stata alcuna proposta nuziale.