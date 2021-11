Ignazio Moser, problemi di salute superati: “Colpa di un parassita”

Ignazio Moser è tornato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Qualche tempo fa il cognato di Belen si è concesso una pausa dai social network e ha annullato i suoi impegni di lavoro per stare a riposo. Un problema di cui l’ex ciclista non ha mai parlato fino in fondo perché le cause erano ancora avvolte nel mistero. Ora Moser si è sbottonato svelando a tutti che ha dovuto fare i conti con un parassita.

“Come stai Ignazio? Superato quel maledetto problema fisico?”, ha chiesto un utente durante un ask su Instagram. La risposta di Ignazio Moser:

“Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima”

Non è escluso che questo parassita intestinale sia il “regalo” dell’esperienza di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato infatti uno dei protagonisti dell’ultima edizione condotta da Ilary Blasi. Molto spesso i Vip, quando rientrano in Italia, devono fare i conti con vari malesseri sorti in seguito all’avventura in Honduras.

Ora, per fortuna, tutto sembra risolto per il figlio di Francesco Moser, che tornerà presto in televisione. Ignazio è nel cast di Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino che partirà su Italia Uno a gennaio. Moser e altri personaggi famosi dovranno mettersi alla prova con l’esame di quinta elementare. Un format leggero e divertente, atteso da molti telespettatori.

La storia d’amore con Cecilia Rodriguez

Problemi di salute a parte, la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez – nata al Grande Fratello Vip nel 2017 – procede a gonfie vele. I due sono più innamorati che mai e di recente hanno acquistato una casa a Milano. In questi mesi l’appartamento è in ristrutturazione e sarà pronto solo a gennaio 2022.

Il primo passo importante per Nacho e Cechu, che sognano un futuro insieme. Dopo l’acquisto dell’immobile ci sono in ballo il matrimonio e un figlio. La sorella di Belen desidera da tempo diventare madre e ha capito che Moser è l’uomo giusto con il quale mettere su famiglia.