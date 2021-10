Back to School (Italia 1), cast: i concorrenti, spunta anche Ignazio Moser

L’indiscrezione è arrivata sulle pagine online di TvBlog, poche ore fa. Ignazio Moser sta scaldando i motori per una nuova trasmissione, di cui sarà fra i protagonisti a breve. Stiamo parlando nel caso specifico di Back to school, programma in arrivo su Italia 1 condotto da Nicola Savino.

Il sito annuncia in anteprima Ignazio Moser come membro del cast del programma e non è nemmeno l’unica news che abbiamo ottenuto a riguardo. A fianco dello sportivo trentino troveremo infatti, a quanto pare, anche Clementino e Nicola Ventola. Se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe insomma di un (gradito) ritorno di Moser in Mediaset dopo l’esperienza ad MTV. Di recente, infatti, il buon Ignazio l’abbiamo visto al fianco della storica fidanzata, Cecilia Rodriguez, a Ex on the beach.

Ovviamente, almeno per il momento, non esistono conferme ufficiali di sorta riguardo alla partecipazione di Moser al nuovo format di Italia 1. Per il momento si tratta di semplici rumors, per quanto gustosi.

Back to school: che cos’è (e quando va in onda) la nuova trasmissione di Italia 1

In questo periodo storico le reti hanno capito che vale la pena di tenersi buona la generazione Z, sempre più lontana dal mondo della tv e vicina ai social. Ecco perché stanno spuntando da ogni parte (citofonare Rai 2) trasmissioni che strizzano l’occhio ai bei tempi della scuola. E Back to school non fa differenza.

Anche nel nuovo programma di Nicola Savino, dunque, vedremo un gruppo di persone tornare a sgobbare sui banchi, di fronte all’occhio attento delle telecamere. In questo caso, però, contrariamente al celebre Il Collegio, non troveremo degli adolescenti ma vip adulti pronti a rimettersi in gioco (e sotto con lo studio).

Il twist divertente della trasmissione sarà che i concorrenti dello show avranno come insegnanti dei bambini dai 5 agli 11 anni, che aiuteranno loro a superare l’esame di 5a elementare. A giudicare il loro operato, inoltre, troveremo due giurati fissi del calibro di Vladimir Luxuria e Totò Schillaci. La trasmissione che dovrebbe partire mercoledì 10 novembre nel prime time di Italia Uno, oltre ai sopra citati vedrà anche la partecipazione di Giulia Salemi, Eleonora Giorgi, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta.