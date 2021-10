Cecilia e Ignazio: “Vi raccontiamo che rapporti abbiamo con i nostri ex”

La coppia, che torna al timone di Ex on the Beach, si confida a ruota libera: amore, ex e progetti professionali

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano al timone di Ex on the Beach, in onda su Mtv a partire da mercoledì 13 ottobre 2021 (ore 22.00). In una lunga chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni, la coppia, che è sbocciata quattro anni fa al Grande Fratello Vip 2, si è confidata anche sulla sua vita privata, con un focus sul rapporto con gli ex. Il trentino, prima di conoscere l’argentina, ha avuto molti flirt mentre la sudamericana ha vissuto una lunga e chiacchierata love story con l’ex tronista pugliese Francesco Monte, lasciato in mondovisione proprio nel corso del GF Vip 2 perché ormai pazza di Moser.

Ex on the Beach punta tutto sul rapporto con le vecchie fiamme. E Ignazio e Cecilia? Che legami intrattengono con gli ‘amori che furono’? “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”, si affretta a spiegare Moser. Parola a Cecilia: “Quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”.

Dopo quattro anni d’amore e dopo una difficilissima crisi attraversata nell’estate 2020 (sembrò persino che la rottura fosse definitiva, invece alla fine arrivò la ricucitura), Ignazio e Cecilia oggi vivono il loro legame con serenità. Quando alla Rodriguez viene chiesto quale sia l’aspetto che più apprezza del compagno, spiega che a colpirla è la capacità che ha Ignazio di trovare soluzioni ai problemi senza piangersi addosso. Moser stima parecchio la fidanzata per il suo “essere ‘mamma’ di animo”, sottolineando che la sudamericana riesce a dare un equilibrio e un freno alla sua inclinazione “pazzerella”.

Ignazio, Cecilia e la tv tra presente, futuro e sogni nel cassetto

Nessuna parola su eventuali progetti di famiglia e matrimonio. In diverse occasioni recenti la coppia ha però reso noto di non escludere nel breve periodo la genitorialità e piani relativi alle nozze. Si passa al capitolo televisivo: dove vogliono arrivare? Cecilia, su tale tema, dà una risposta piuttosto sorprendente, rimarcando che la tv la diverte ma che “non è” il suo “mondo“.

Moser, invece, ricorda che prima di essere un personaggio del piccolo schermo è un imprenditore che ha un’agenzia che “gestisce personalità sportive”. Inoltre puntualizza di essere “coinvolto nel mondo del vino con la sua famiglia”. A proposito di famiglia e tv, Ignazio rivela uno dei suoi sogni nel cassetto: “Piccolo sogno è fare Pechino Express con mio papà, un super sportivo”. Francesco? Che ne pensi?