Ex on the Beach 3: conduttori e cast (c’è il fratello di un ex gieffino Vip)

Torna su MTV Ex on the Beach 3. L’attesa per i telespettatori più affezionati al programma è ormai terminata, in quanto mancano davvero pochissimi giorni! Quando inizia quindi? Ebbene la prima puntata della terza stagione andrà in onda, sempre sullo stesso canale televisivo, il prossimo mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 22.00. Gli appuntamenti successivi sono previsti sempre per lo stesso giorno settimanale, alla stessa ora. Chi saranno i conduttori? Ovviamente, non mancheranno all’appello, per la seconda volta consecutiva, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Anche per questa nuova edizione la coppia è stata confermata dalla produzione. Al riguardo ci sarà una novità, che sicuramente farà piacere ai telespettatori: sarà presente anche Matteo Diamante. Quest’ultimo si ritroverà con Ignazio, dopo l’esperienza che hanno vissuto insieme all’Isola dei Famosi 2021. Di certo non è un volto nuovo all’interno del programma, visto che si è fatto conoscere proprio qui prima di sbarcare in Honduras. La presenza di Matteo era già stata anticipata poco tempo fa.

Ex on the Beach Italia proverà a riproporre la stessa dinamica delle edizioni precedenti: i partecipanti – giovani single – condivideranno questa esperienza per innamorarsi di nuovo e, invece, ritroveranno gli ex. Ovviamente, le cose potrebbero complicarsi, da un giorno all’altro all’interno della trasmissione tra coloro che vi partecipano.

La terza edizione avrà come location Isla Barù, in Colombia. Ogni anno la spiaggia scelta dalla produzione per far vivere questa esperienza ai concorrenti è diversa. Infatti, la prima edizione (condotta da Elettra Lamborghini) fu girata a Pattaya in Thailandia e la seconda a Marbella, in Spagna.

Novella 2000, nel frattempo, svela i nomi dei partecipanti: Cecilia, Donato, Khady, Luana, Giampaolo, Manuel, Federico e Sirya. Manuel è il fratello dell’ex concorrente del GF Vip e TikToker Denis Dosio.

Ciò che si sa, inoltre, è che la colonna sonora è stata affidata a Il Pagante, che riprende dunque la collaborazione con MTV. Il programma condotto da Moser e dalla Rodriguez sarà disponibile anche sulle piattaforme social e digital di MTV Italia, dove lo spettatore potrà trovare contenuti esclusivi sui conduttori e sui partecipanti delle scorse edizioni. In questo caso, il pubblico ritroverà Diamante.

Ora non resta che attendere il prossimo 13 ottobre per scoprire cosa accadrà in questa nuova edizione!