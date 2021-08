Ex on the Beach Italia, Matteo Diamante torna e raggiunge Moser: il ruolo

Matteo Diamante fa ritorno a Ex on the Beach Italia, il docu-reality di MTV che l’ha reso noto sul piccolo schermo. Il programma, in autunno, tornerà in tv con la terza edizione. Sono confermati nel ruolo di conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che saranno affiancati da quattro ex partecipanti della trasmissione. Chi starà a fianco della coppia?

Fabiana Barra, Klea Marku, Renato Biancardi e Matteo. Quest’ultimo si ritroverà, dunque, a condividere anche questa esperienza insieme a Moser. Questa volta, entrambi in ruoli differenti. I telespettatori li hanno visti insieme in Honduras, nella passata edizione dell’Isola dei Famosi, dove hanno stretto un bel rapporto.

Ora avranno ancora occasione di condividere un percorso in tv e il pubblico li rivedrà entrambi. Mentre Ignacio continuerà a stare al timone del programma con Cecilia, Diamante avrà il compito di raccontare cosa accade dietro le quinte. Nella sua nuova intervista su Novella 2000, si dichiara felicissimo di tornare nel reality dove tutto ha preso inizio.

Per lui, infatti, è come fare ritorno a casa. Come racconta sulle pagine del settimanale, farà “da spalla ai conduttori”, che definisce “una coppia pazzesca”. Ebbene, Matteo sarà “una sorta di inviato”. Dovrà descrivere coloro che prendono parte al reality e analizzare “alcuni aspetti delle loro relazioni, comprese quelle con gli ex”.

Proprio attraverso la sua partecipazione alla seconda edizione di questo programma è riuscito a farsi notare sul piccolo schermo dai telespettatori e a finire tra i Vip dell’Honduras. Ai nuovi partecipanti consiglia di essere sempre se stessi, in quanto il pubblico spera di vedere “persone genuine che si comportano in maniera naturale”.

Apparire a qualsiasi costo e mettere in scena degli atteggiamenti fuori luogo non rappresentano, secondo Matteo, le mosse giuste per farsi apprezzare dai telespettatori. Ora, Diamante è pronto a mettersi alla prova nel suo nuovo ruolo all’interno del docu-reality, dopo essere arrivato tra i sei finalisti dell’Isola dei Famosi 2021, proprio insieme a Ignazio.

Per quanto riguarda la reunion con gli altri tre ex partecipanti, si dichiara davvero felice! Invece, sulla location non ci sono ancora notizie ufficiali. Nella prima edizione, condotta da Elettra Lamborghini, fu scelta Pattaya, in Thailandia. La seconda, invece, è stata girata a Marbella, in Spagna.

Non resta ora che attendere per scoprire tutti i dettagli della terza edizione di Ex on the Beach Italia con Cecilia e Ignazio!