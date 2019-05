Ignazio Moser, le parole del padre: “Spero finisca presto e torni a casa”

Ignazio Moser, il padre Francesco a Storie Italiane. Il campione rivela cosa pensa del nuovo lavoro del figlio

Il successo di Ignazio Moser è esploso dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, al quale ha partecipato anche la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, anche se all’epoca come ben sappiamo i due neanche si conoscevano. La bella argentina, sorella più piccola di Belen, ha lasciato l’ex Francesco Monte nella casa proprio perché il sentimento con Ignazio era troppo forte. Questo, ormai, lo sanno tutti ma la coppia formata dall’influencer e l’ex ciclista è amata e seguitissima sui social e non. Francesco Moser, padre d Ignazio, è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e per l’occasione ha rivelato cosa pensa del nuovo lavoro e la nuova vita del figlio, che ora si destreggia tra serate in discoteca e campagne pubblicitarie. La vita di Ignazio è cambiata tantissimo negli ultimi mesi, tanto che ha lasciato il Trentino e l’azienda di famiglia, dove lavorava, per intraprendere una nuova carriera, nel mondo social e della tv.

Ignazio Moser e la nuova vita: il papà Francesco lo vorrebbe di nuovo a casa

Ignazio Moser, prima del suo successo al Gf Vip, lavorava nell’azienda di famiglia. Il grande campione del ciclismo ha un’azienda agricola e vinicola a Trento e il figlio Ignazio si occupava della produzione e distribuzione dei prodotti. La nuova avventura intrapresa al fianco della fidanzata Cecilia lo ha portato a trasferirsi a Milano e iniziare una nuova vita. Papà Francesco non ne sembra contento tanto da commentare la scelta del figlio a Storie Italiane: “Spero che finisca presto tutto questo e torni a casa, che abbiamo molto da fare in azienda. Dovrebbe tornare a vivere e lavorare nell’azienda di famiglia. Lì ha tutto, ha la casa e deve occuparsi del vino. Prima di un anno e mezzo fa si occupava della commercializzazione dei nostri prodotti e dovrebbe tornare a farlo“, ha auspicato Moser Senior. Ignazio lascerà mai la vita tra feste e successo che lo ha travolto una volta uscito dalla casa di Cinecittà?

Ignazio e Cecilia: la storia va a gonfie vele

Sono innamoratissimi e molto amati, Cecilia e Ignazio hanno fatto sognare con il loro amore, nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. La coppia ora convive e spera in un futuro insieme, se le promesse sono queste, la Rodriguez e Moser potranno presto convolare a nozze?