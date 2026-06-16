Ignazio Moser parla sinceramente delle liti con Cecilia Rodriguez e spiazza: “Apprezzo gli haters”

Ignazio Moser in vena di confessioni: l’influencer trentino, in un’intervista rilasciata al podcast “My Personal Trainer”, ha parlato a cuore aperto, ammettendo sinceramente che nella storia d’amore con la moglie Cecilia Rodriguez non sono mancati i momenti difficili. Dinamiche consuete per una coppia di lungo corso come la loro, che sta insieme da quasi 10 anni. Moser ha anche ragionato sugli haters con i quali ha avuto a che fare in diverse occasioni. Sugli odiatori della rete ha pronunciato una frase spiazzante, spiegando di apprezzarli in un certo modo. Ovviamente non perché tifi per l’odio o perché gli piaccia essere insultato. Nel suo discorso ha sostenuto che gli haters spuntano quando spesso qualcuno fa qualcosa di buono e viene invidiato. Questo è il lato positivo della medaglia su cui si è focalizzato il 33enne.

Ignazio Moser sugli alti e bassi con Cecilia Rodriguez e sugli haters: “Li apprezzo”

“Tutte le coppie litigano e hanno momenti di alti e bassi. Il problema è che noi quando abbiamo i bassi, e in nove anni di storia ci sono stati, si attiva una batteria di stampa e in questo caso dobbiamo gestire sia i momenti delicati interni alla coppia sia quelli esterni. Quella è la parte brutta dell’esposizione”, ha raccontato Moser, parlando delle crisi avute con la moglie. Crisi che non hanno mai portato a una frattura totale. In sostanza, come tutte le coppie che durano nel tempo, hanno avuto dei momenti bui. Ed è proprio affrontando queste fasi che un legame si fortifica, trovando nuovi equilibri. Non a caso Ignazio e Cecilia, che sono diventati genitori per la prima volta pochi mesi fa, oggi sono una coppia più solida di ieri e sempre più affiatata.

Sui social entrambi sono seguiti da milioni di utenti. E tra questi si annidano alcuni odiatori ‘seriali’. “In un certo senso apprezzo gli haters perché quando qualcuno ti critica vuol dire che stai facendo qualcosa di buono“, ha affermato l’influencer. “Succede da sempre che chiunque che faccia qualcosa di buono viene invidiato e odiato. Gli haters in qualche modo ti posizionano. Penso per estrazione familiare, cioè guardando alla carriera sportiva di mio padre che è stata divisiva, non ho mai dato peso alle critiche”, ha concluso Ignazio.

Cecilia Rodriguez pazza di felicità: il messaggio toccante per gli otto mesi della figlia

Ignazio e Cecilia sono diventati genitori per la prima volta di Clara Isabel lo scorso ottobre. Non è stato facile per i due avere una figlia. Loro stessi hanno raccontato in svariate occasioni di aver provato a concepire in modo naturale per circa cinque anni, senza ottenere risultati. Hanno quindi deciso di affidarsi alla scienza, ossia alla PMA (procreazione medicalmente assistita). Grazie al trattamento sono diventati padre e madre. E ora sono al settimo cielo. Proprio nelle scorse ore Cecilia ha pubblicato su Instagram un post tramite cui ha espresso tutta la sua felicità per la maternità.

“Ti aspettavamo da sempre e immaginavamo che averti nelle nostre vite sarebbe stato bellissimo. Ma la realtà ha superato ogni aspettativa. Amarti è molto più bello di quanto avremmo mai potuto sognare. Buon ottavo mese bebè”, ha scritto l’influencer argentina a corredo di tre scatti di Clara Isabel.