Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 15 ottobre, accogliendo Clara Isabel. La modella argentina, recentemente intervistata al podcast “Fab”, ha spiegato che ha iniziato lo svezzamento della bimba e che al contempo continua ad allattarla. Ogni neo mamma è consapevole che in queste situazioni bisogna sapersi organizzare quando si esce. E naturalmente anche la 36enne conosce perfettamente come prepararsi per una serata fuori casa con una neonata. Però, può comprensibilmente capitare che una volta ci si scordi di pensare a tutto e di ritrovarsi in ‘emergenza’. Ed è quello che è accaduto alla sorella di Belen nelle scorse ore, quando ha preso parte a un evento organizzato dalla Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus.

Cecilia Rodriguez e l’abito che non le permette di allattare: tutto risolto con un taglio

Cecilia è uscita di casa indossando un abito nero e lungo, a collo alto. Probabilmente sopraffatta da altri pensieri, non ha notato che quel tipo di vestito non le avrebbe permesso di allattare la figlia. Si è accorta del problema quando ormai era all’evento benefico. E quindi? Come è uscita dall’impasse? Con una soluzione pragmatica. Ha deciso di tagliare l’abito in un punto “strategico” così da poter soddisfare l’appetito della piccola ‘Clarita’. Lo ha raccontato lei stessa, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui ha ammesso che nel scegliere l’outfit per la serata non le è venuto in mente che avrebbe dovuto allattare. “Ho dovuto fare un taglio per dare da mangiare alla bimba”, ha spiegato l’influencer.

Cecilia Rodriguez si dimentica che allatta e sbaglia abito, problema risolto tagliando il vestito

Cecilia e Ignazio Moser, voglia di allargare la famiglia (ma i tempi non coincidono)

Nella già citata intervista rilasciata a “Fab”, Cecilia ha raccontato che le piacerebbe allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Clara Isabel. Ma non in questo momento. Ha rimandato la questione di un paio d’anni. Ha invece riferito che Ignazio la pensa in maniera diversa. Lui sarebbe già pronto a diventare papà bis. Ma la modella ha frenato le voglie del marito, ricordando simpaticamente che chi deve avere a che fare con il pancione e tutto ciò che comporta una gravidanza è la donna. Insomma, l’ultima parola spetta a quest’ultima.