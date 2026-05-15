Cecilia Rodriguez fa a pezzi il mondo dei vip, parla di Belen “magnetica” e del rifiuto a Temptation Island

Cecilia Rodriguez si è raccontata a ruota libera al podcast “Fab!”, in cui ha rivelato il suo rapporto per nulla idilliaco con il mondo dello spettacolo. Ha inoltre confessato di aver detto un no secco a un reality show tra i più famosi in Italia, oltre a parlare del suo legame con la sorella Belen, con la quale ha ricucito dopo che per mesi non ha avuto alcun dialogo. E ancora, ha raccontato come l’arrivo della figlia Clara Isabel abbia cambiato le dinamiche intime con il marito Ignazio Moser che vorrebbe diventare papà bis a breve. Cecilia invece ha frenato, rimandando il progetto di allargare la famiglia di un paio di anni.

Cecilia Rodriguez fa a pezzi il mondo dello spettacolo e rivela di aver detto no a Temptation Island

“Il mondo dello spettacolo è incasinato – ha dichiarato Cecilia – Io non ho mai fatto realmente tv, solo ospitate e tutti i reality, tranne uno. A Temptation Island ho detto no. Non lo farei, manco se mi pagassero tantissimi soldi”. Dunque in passato la produzione del programma ha cercato di ingaggiare la modella e Ignazio Moser, ricevendo però un rifiuto perentorio.

Sempre a proposito dell’ambiente delle celebrità, Cecilia ha sottolineato che è popolato da tantissime persone poco trasparenti con le quali preferisce non avere nulla a che fare privatamente. “Ci sono tante persone molto costruite, ma è normale, lavorano di quello. Io non sono capace. Non so dire le bugie e mi faccio vedere per come sono”, ha ragionato l’influencer che ha poi raccontato che le sue amicizie più vere e profonde sono con persone che non fanno parte dello star system.

“Ci sono quelle che fanno le amichette, ma in realtà sono molto competitive”, ha sostenuto. Ha preferito non fare nomi. Colpisce però il fatto che non abbia menzionato Giulia De Lellis. Chissà se lei fa parte delle amicizie “vere” oppure delle “amichette”.

Il rapporto con la sorella Belen

La modella ha un legame viscerale con la sorella Belen. Quest’estate, però, le due donne non si sono parlate per mesi per motivi mai del tutto chiariti pubblicamente. Hanno poi ricucito e oggi sono tornate ad avere un rapporto disteso. “Belen è diventata famosa in Italia, ma in Argentina eravamo una famiglia normale”, ha ricordato Cecilia, aggiungendo che quando raggiunse la popolarità per lei non fu semplice:

“All’improvviso lei è diventata famosa, io ero un’adolescente. Non è stato semplice. Mia sorella è meravigliosa, pazzesca, è magnetica. Mai però mi sono messa a confronto con lei, gli altri invece continuavano a paragonarmi a lei e questo mi dava fastidio. Io la amo alla follia, la ammiro, lei ha talento per il mondo dello spettacolo. Tra noi non c’è competizione, anche perché quello non è il mio mondo”.

La vita intima rivoluzionata con Ignazio Moser: “Una figlia cambia tutto”

Cecilia e Ignazio sono diventati genitori per la prima volta pochi mesi fa. A “Fab”, quando a Rodriguez è stato domandato se la venuta alla luce della piccola Clara Isabel abbia cambiato la sua vita intima di coppia, è arrivata la seguente risposta:

“L’aspetto intimo cambia dopo un figlio, io ero spaventatissima. Amo tantissimo la mia coppia, avevo paura di perdere il feeling. Dopo un figlio cambia tutto inevitabilmente. Ho ancora paura. Le cose andranno come devono andare, c’è un tempo per tutto. Un uomo deve rispettare questi tempi. Per dieci anni ci siamo goduti tanto, adesso c’è questa fase, e poi ci godremo ancora”.

La modella ha poi confessato che Ignazio vorrebbe già allargare la famiglia e che sarebbe pronto a diventare papà bis subito. Cecilia invece frena: “Voglio un altro figlio, ma non ora… Dai, tra due annetti. Lui subito lo vuole: ma mica è lui che porta il pancione!”. Infine ha confidato che un giorno vorrebbe lasciare Milano e comprare casa in Toscana, una terra che ama e che sta frequentando sempre più.