Francesco Monte, avvocati in campo contro Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi: i motivi della decisione

Le dichiarazioni rilasciate contro Francesco Monte da Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi nel podcast condotto da quest’ultima, “Non lo faccio x moda”, pare che non rimarranno solamente materia per il gossip. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha riferito di aver appreso che il cantante e modello tarantino ha deciso di dare mandato ai suoi legali di tutelarlo nelle sedi opportune. Inoltre, ha scritto ancora Parpiglia, Monte starebbe anche per denunciare i siti di informazione che hanno ripreso quanto espresso dalle due influencer, distorcendone il contenuto.

Francesco Monte agisce con i legali contro le ex Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi

Rapido riassunto della vicenda: pochi giorni fa Cecilia Rodriguez si è lasciata intervistare da Giulia Salemi. Entrambe hanno avuto una relazione sentimentale con il modello. Quella dell’argentina è durata anni, quella dell’italo-iraniana pochi mesi. Che cosa ha fatto infuriare Monte? Il fatto che le due abbiano parlato di lui usando termini sarcastici e derisori. La sorella di Belen ha detto per tre volte “io dimentico di essere stata fidanzata con lui”. Salemi, da padrona di casa della trasmissione, avrebbe probabilmente dovuto arginare la faccenda. Invece l’ha rinfocolata ulteriormente.

A un certo punto le due donne hanno parlato di giocattoli intimi e Cecilia ha raccontato che Monte non voleva che li usasse perché doveva “bastare il suo”. “Un pensiero retrò”, ha aggiunto l’influencer sudamericana, trovando la complicità di Salemi che ha chiosato: “Giusto una punta retrò questo pensiero”.

Dopo la pubblicazione della puntata del podcast, diversi siti di informazione hanno riportato le frasi delle due donne. E la faccenda è giunta rapidamente alle orecchie di Monte, il quale ha scritto una story Instagram di fuoco, definendo le due ex “pseudo paladine delle donne” e affermando che le loro dichiarazioni sono da “sedicenni rancorose”.

L’intervento della fidanzata di Francesco Monte

Sulla faccenda è anche intervenuta l’attuale fidanzata del modello, Isabella De Candia, la quale ha fatto un ragionamento degno di nota. La donna ha spiegato di comprendere che due donne che hanno avuto lo stesso uomo possano spettegolare, sottolineando che non c’è alcunché di male nel fare ciò. Diverso, però – ha proseguito De Candia – è fare determinate esternazioni in un podcast che ha ampio risalto mediatico. In questo caso la faccenda cambia perché la persona di cui si parla può avere conseguenze negative.

Alla luce di ciò, Monte avrebbe deciso di non far finire nel dimenticatoio la vicenda e di procedere per vie legali. Almeno questo è quel che assicura Parpiglia che ha inoltre ricordato che chi guida i podcast dovrebbe mantenere la barra dritta quando un’intervista si avvia verso zone pericolose e non far deragliare le chiacchierate in territori dove c’è il rischio di scottarsi e di scottare qualcun altro.