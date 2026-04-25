Francesco Monte furioso con le ex Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, ira dopo le parole sui giocattoli intimi

Francesco Monte furibondo con le ex fidanzate Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Le due influencer hanno fatto una lunga chiacchierata nel podcast “Non lo faccio x moda” e a un certo punto hanno parlato del modello e cantante. L’argentina ha avuto con lui una lunga storia d’amore che si è conclusa nel 2017, in diretta tv. Cecilia, mentre partecipava al Grande Fratello Vip 2, si innamorò di Ignazio Moser e, dopo averci pensato a lungo, decise di lasciare Monte e di legarsi al trentino. L’anno successivo, nella Casa più spiata d’Italia, entrarono Salemi e l’ex tronista. Iniziarono una relazione che terminò dopo pochi mesi. All’epoca tra Giulia e Cecilia ci fu un po’ di maretta. Le ruggini sono state archiviate nel corso degli anni. Si arriva al 24 aprile 2026, quando le due donne hanno conversato su Monte, descrivendolo come un uomo “retrò”. Lui, captato quanto è stato detto sul suo conto, si è adirato, scrivendo una storia Instagram di fuoco.

Francesco Monte attacca le ex Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi

“Noi abbiamo un ex in comune molto lontano”, ha ricordato Giulia a Cecilia. Quest’ultima ha tentato di liquidare rapidamente la vicenda: “Io dimentico che sono stata fidanzata con lui e che io e te siamo state fidanzate con lui”. Rodriguez ha aggiunto che non è una cosa carina da sottolineare. “Beh proprio carina non è, ma ci sarà un motivo“, ha replicato Salemi. L’argomento è poi scivolato sui giocattoli intimi che Cecilia utilizza per il “fai da te”.

A Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi piace sempre asfaltare quel particolare ex della loro lontanissima vita💀💃🏽💀💃🏽 pic.twitter.com/MOUd4odLKl — Valentina (@vale_russo83) April 24, 2026

“Per tanto tempo avevo una persona, e non stiamo a fare nomi, che non era a favore di queste cose perché diceva che doveva bastare il suo, ma mi sembrava un po’ retrò questo pensiero”, ha confidato Cecilia. Lapidaria la chiosa sarcastica di Giulia: “Giusto una punta retrò questo pensiero”. La persona tirata in ballo è naturalmente Francesco Monte. L’ex tronista, dopo aver udito quanto dichiarato dalle due ex, ha attaccato le due ex fidanzate con toni duri, definendole “pseudo paladine delle donne”. Queste le parole del modello:

“Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita, il contrario che queste pseudo paladine delle donne fanno con gli uomini, umiliando e deridendo. Scusate se non sono stato all’altezza, capita eh! Ad oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciao. Mi fermo qui, ma presto parlerò di tutto quello che ho subito in questi anni. Scusate se ho contaminato il mio profilo con sto gossip da sedicenni rancorose”.

Francesco Monte, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: tutti innamorati

Giulia Salemi oggi ha una relazione con Pierpaolo Pretelli, con il quale ha avuto il figlio Kian (di recente si è mormorato di una presunta crisi tra i due). Cecilia Rodriguez si è sposata con Ignazio Moser ed è diventata mamma della piccola Clara Isabel nei mesi scorsi. Francesco Monte da anni è legato alla modella Isabella De Candia. L’ex tronista da tempo ha lasciato il mondo della tv, tentando la carriera musicale.