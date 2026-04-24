Cecilia Rodriguez vuota il sacco: “Liti con Belen e Ignazio, ora parlo io: una vera, l’altra falsa”

Cecilia Rodriguez ha fatto tappa a “Non lo faccio x moda“, il podcast di Giulia Salemi. La modella argentina ha commentato in modo approfondito la lite avuta con la sorella Belen durante la gravidanza. Le due non si sono parlate per mesi. Inoltre è intervenuta sulle voci che hanno sostenuto che lei e il marito Ignazio Moser si fossero lasciati per un breve periodo pochi mesi fa, sempre quando c’era in corso la dolce attesa. E ancora, è stata pungolata sulla famigerata foto dei sex toys. Qualche anno fa postò con Moser uno scatto sui social, non rendendosi conto che sul tavolino c’erano gli oggetti “incriminati”. Un dettaglio che divenne virale in un amen. Tra gli argomenti affrontati anche la decisione di rifarsi il seno. L’influencer ha dichiarato di essersi pentita e che se potesse tornare indietro non ricorrerebbe alla chirurgia estetica.

Cecilia Rodriguez in confidenza a “Non lo faccio x moda”

“Sì, allatto ancora dopo quattro mesi e mezzo. Io ho rifatto il seno, avevo una seconda e sono passata ad avere una quarta. Poi l’ho rifatto un po’ più piccolo. Mi sono pentita delle operazioni”, ha spiegato Cecilia che è poi passata a parlare del marito: “Ignazio è molto bravo come papà, è molto affettuoso. Lo immaginavo meno presente”. “Tra l’altro adesso ci conosciamo molto bene e litighiamo meno”, ha aggiunto.

Spazio poi al ruolo di zia di Belen: “Come zia è brava. Quando viene a trovarci, non si interessa a nessuno, prende in braccio Clarita e sta solo con lei. Io che zia sono con Luna e Santiago? Prima passavamo più tempo insieme. Santiago adesso ha 13 anni e non vuole che si pubblichino sue foto sui social”.

Giulia Salemi ha poi chiesto delucidazioni sulla famosa foto dei sex toys. La risposta data da Cecilia è stata alquanto interessante perché ha tirato in ballo un suo ex storico. Prima di Ignazio, la modella ha avuto solamente una lunga relazione, quella vissuta con Francesco Monte. Dunque tutto spinge a credere che l’uomo a cui ha fatto riferimento sia proprio l’ex tronista di Uomini e Donne:

“Io per tanto tempo, e non stiamo qua a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di questi oggetti perché diceva che doveva bastare il suo. Un pensiero un po’ retro. Se uno vuole che un rapporto possa durare a lungo deve un po’ rinnovarsi e divertirsi”.

Salemi ha poi fatto una domanda ancor più intima all’ospite, chiedendo se abbia avuto rapporti intimi durante la dolce attesa. “Pochi, non ne sentivo la necessità”, ha spiegato Cecilia. “Post gravidanza? Abbiamo ricominciato un pochino”, ha aggiunto.

Cecilia Rodriguez sulla lite con Belen e sulle voci di addio con Ignazio Moser

“La crisi con Ignazio e Belen durante la mia gravidanza? Ero arrabbiata con il mondo perché io e Ignazio non ci eravamo lasciati. Non eravamo in crisi. Certo si litiga, ma non ci siamo mai lasciati in quel periodo. Non ho smentito per non alimentare una cosa che non esisteva”, ha riferito Cecilia.

Con Belen invece ci sono stati problemi seri: “Con mia sorella avevo litigato. Lei lo ha anche ammesso a Belve, dicendo che con me aveva sbagliato. Per un bel po’ non ci siamo parlate, è stata una litigata tra sorelle che non si sono capite. Sui giornali si sono invece inventati di tutto. Adesso va tutto bene, ci amiamo tanto, anche se siamo diverse“.