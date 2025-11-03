Compleanno Gustavo Rodriguez, cadono le bugie di Belen e Cecilia: cos’è successo

Nelle scorse ore Gustavo Rodriguez ha compiuto 66 anni. L’uomo ha festeggiato con la famiglia stretta: figli, nipoti e l’amata moglie Veronica Cozzani. Nessun party extra lusso: il padre di Belen e Cecilia ha optato per una cena intima, a casa. Un dettaglio relativo alla serata ha fatto emergere una bugia detta dalle sorelle Rodriguez di recente. Che cosa è successo? Per mesi si è parlato di una lite pesante tra le due influencer che non si sono parlate per settimane (più o meno da Pasqua fino a poco prima che Cecilia partorisse). Le sorelle, però, pubblicamente hanno smentito in svariate occasioni che tra loro fosse calato il gelo e, a proposito del fatto che non postavano più alcuna foto insieme sui social, hanno dichiarato che in realtà hanno sempre agito così, vale a dire che non sono quel tipo di persone che si mostrano spesso unite sulle piattaforme.

Le bugie “comprensibili” di Belen e Cecilia Rodriguez

Per celebrare con i propri followers il compleanno di Gustavo, Cecilia ha pubblicato degli scatti social della famiglia unita, di fatto auto smentendosi. E, di fatto, provando che, in realtà, quando ha ottimi rapporti con Belen, passa del tempo con lei e ogni tanto ci scappa pure qualche immagine su Instagram. D’altra parte che le due abbiano cercato di nascondere la crisi avuta, dicendo qualche comprensibile frottola, lo si è compreso più che palesemente quando pochi giorni fa l’ex moglie di Stefano De Martino è stata ospite a Belve.

Durante il faccia a faccia con Francesca Fagnani, Belen ha dato una versione ben diversa rispetto a quella elargita per mesi sui rapporti con Cecilia, ammettendo candidamente che era vero che tra loro si era incrinato il rapporto. “Non ci siamo sentite per un periodo, abbiamo litigato come capita in tutte le famiglie – ha raccontato la modella argentina – Non voglio giustificarmi, ma lei aveva gli ormoni un po’ sballati, com’è normale che sia, e non voleva parlarmi. Aveva ragione, comunque. Le chiedevo di affrontare la cosa con me, ma non voleva. Non posso dire cosa le ho fatto, ma era grave”.

In altre parole, il distacco c’è stato in casa Rodriguez e pure per una cosa grave che, al momento, le dirette interessate preferiscono tenere per loro stesse. In definitiva, le due sorelle hanno dovuto affrontare una crisi familiare che si è protratta per mesi e non una lite da nulla di cui ci si dimentica il giorno successivo. A pochi giorni dal parto di ‘Chechu’, fortunatamente, tutto si è sistemato. Le Rodriguez si sono viste e hanno appianato i dissapori. Oggi sono tornate unite. E, guarda caso, pure a mostrarsi insieme sui social.