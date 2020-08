Ignazio Moser, parla Anna Safroncik: “Sono in vacanza col mio ragazzo”

Nessuna storia d’amore tra Ignazio Moser e Anna Safroncik. Nessuna passione sfrenata in Sardegna, dopo una serata al Billionaire di Flavio Briatore. Dopo la smentita del (ex?) fidanzato di Cecilia Rodriguez è ora arrivata quella dell’attrice ucraina, nota per fiction quali Centovetrine, Le tre rose di Eva, Il Restauratore. La 39enne ha seccamente negato i pettegolezzi degli ultimi giorni con un post Instagram rivelando pure una succosa novità: è fidanzata. Anna era da tempo single ma ora, come dichiarato sui social network, è di nuovo innamorata. Non di Ignazio Moser, come spifferato da Oggi, bensì del deejay Tommaso Cicchinelli. Prima che si parlasse di un flirt con Nacho, Anna era stata infatti paparazzata dal settimanale Diva e Donna tra le braccia del suo ex fidanzato. La Safroncik ha amato Tommaso per un paio d’anni, dal 2016 al 2018, e ora ha deciso di regalare al musicista una seconda opportunità.

Anna Safroncik è fidanzata con Tommaso Cicchinelli, altro che Ignazio Moser

“L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo! Non possiedo il dono dell’ubiquità! Quindi attenti alle fake news!”, ha scritto Anna Safroncik su Instagram. Una smentita bella e buona che archivia definitivamente il caso. Resta in silenzio, invece, Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen non ha mai commentato le voci di flirt tra Anna e Ignazio così come la presunta rottura con Moser. Di sicuro i due stanno trascorrendo questi giorni lontani: lei ha passato il Ferragosto con il fratello Jeremias e alcuni amici, lui si è divertito con gli ex tronisti di Uomini e Donne Andrea Damante e Marco Cartasegna.

Perché Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono in crisi: cosa è successo

Stando a quello che riporta il settimanale Chi, da sempre vicino alla coppia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez starebbero vivendo una crisi profonda per via di gelosie e insicurezze. L’argentina sarebbe troppo gelosa mentre il figlio di Francesco Moser non sarebbe del tutto sicuro di questo rapporto nato tre anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente i due hanno provato subito a superare questo momento difficile con una cena romantica a Verona ma si sono poi nuovamente divisi. Con l’arrivo dell’autunno tutto tornerà alla normalità? Cecilia e Ignazio convivono a Milano dal 2018 ma hanno trascorso la recente quarantena a Trento, con la famiglia Moser.