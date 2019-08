Ignazio Moser nel cast di Pechino Express: l’indiscrezione

Ignazio Moser a Pechino Express? L’indiscrezione lo vede nel cast della nuova edizione

Ignazio Moser prenderà parte alla nuova edizione di Pechino Express? A lanciare la notizia è il nuovo numero di Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini vede il fidanzato di Cecilia Rodriguez come nuovo concorrente del reality Rai. Sul settimanale si legge che Ignazio sarebbe in corso per prendere parte al programma insieme a suo cugino Moreno. Nessuna conferma o smentita da parte del diretto interessato, che però si troverebbe di fronte a un grande ostacolo. Infatti, sappiamo bene che, ormai da tanto tempo, non si separa neanche in minuto dalla sua Cecilia. Questo potrebbe rappresentare un problema per la nuova esperienza di Ignazio, ma non solo. Potrebbe anche essere per la coppia una vera e propria prova d’amore. Non hanno mai vissuto tanto tempo a distanza, dopo aver iniziato la loro storia d’amore al Grande Fratello Vip. Dunque, questa avventura potrebbe rappresentare per Ignazio e Cecilia un ottimo modo per dare ancora ulteriori conferme alla loro relazione.

Ignazio Moser a Pechino Express: l’unico ostacolo sarebbe rappresentato dalla lontananza con Cecilia Rodriguez

Al timone della nuova edizione del reality è stato confermato Costantino della Gherardesca e, intanto, si pensa al cast. Chi prenderà parte all’avventura? Ancora nessun nome in particolare è spuntato fuori, fatta eccezione per quello di Moser. Insieme al cugino Moreno, Ignazio potrebbe aver deciso di mettersi alla prova con un’esperienza televisiva molto forte. Non è il primo reality a cui prende parte, come già tutti sappiamo bene. Il ciclista ha già partecipato al Gf Vip, dove ha vissuto 24 ore su 24 sotto le telecamere, all’interno della Casa più spiata d’Italia. Proprio qui ha conosciuto la bella Cecilia.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sono mai separati per lungo tempo

Un amore scoppiato in modo improvviso e inaspettato quello tra Ignazio e Cecilia. Lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, quando mostrava interesse nei confronti del Moser. Prima di lasciarsi andare con il ciclista, la sorella di Belen aveva però deciso di chiudere la sua lunga storia d’amore con Monte, finendo inevitabilmente nel mirino dei fan di quest’ultimo. Niente, però, ha fermato l’amore tra Cecilia e Ignazio. Ora se Moser dovesse prendere parte al reality, sicuramente la relazione verrebbe messa a dura prova.