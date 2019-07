By

Costantino della Gherardesca confermato a Pechino Express dopo i rumors che lo vedevano lontano dallo show: “Grazie, un abbraccio”

Pechino Express tornerà anche nella prossima stagione televisiva e a condurlo ci sarà sempre Costantino della Gherardesca. Oggi martedì 9 luglio, a Milano, sono stati svelati i palinsesti Rai 2019/2020 e gli spifferi delle ultime settimane che volevano il conduttore lontano dallo show, sostituito da Simona Ventura, sono stati disattesi. Costantino sarà ‘al suo posto’ al timone del docu-reality, come lui stesso ha scritto sui suoi profili social. La nuova edizione della trasmissione dovrebbe slittare di qualche mese e vedere la luce a inizio 2020. Anche il cast non è ancora stato definito come ha raccontato Carlo Freccero, il direttore di Rai2.

Pechino Express 2029/2020, Carlo Freccero: “Dobbiamo entrare nella scelta del cast, entro metà agosto o anche prima”

“Pechino Express lo farà Costantino della Gherardesca. Dobbiamo entrare nella scelta del cast, entro metà agosto o anche prima” ha detto Carlo Freccero durante la presentazione dei palinsesti Rai a proposito del docu-reality. Sulla conferma del conduttore, dunque, nessun dubbio. “Poco fa, durante la presentazione dei palinsesti, la Rai ha confermato che condurrò la prossima edizione di Pechino Express. Vi ringrazio, un abbraccio” le parole diffuse da Costantino poco fa sui suoi profili social. Non resta che attendere news sul cast e sulle location che i futuri concorrenti dovranno percorrere in lungo e in largo.

Stefano De Martino promosso alla conduzione di Stasera tutto è possibile: raccoglie il testimone da Amadeus

Altra news uscita dalla presentazione della nuova stagione televisiva di Mamma Rai è quella che vede Stefano De Martino ‘promosso’ alla conduzione di Stasera tutto è possibile, raccogliendo il testimone da Amadeus. Per il compagno di Belen si tratta di una vera e propria investitura da parte dei vertici di Viale Mazzini, dopo la brillante prova offerta al timone di Made in Sud. Per il danzatore è prevista anche la conduzione, sempre su Rai2, del Festival di Castrocaro, evento che presenterà insieme a Belen Rodriguez. La data da segnare sul calendario è martedì 3 settembre.