Ignazio Moser sposa Cecilia, il padre Francesco: “Il posto per loro è già pronto”

Ignazio Moser a Storie Italiane di Eleonora Daniele con il padre Francesco parla del matrimonio con Cecilia Rodriguez

Ignazio e Cecilia più innamorati che mai a un anno dal primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Tanto che il sogno del matrimonio è più vicino che mai, come rivelato dallo sportivo a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il giovane è stato intervistato insieme al padre Francesco, felice che il figlio abbia finalmente trovato una propria stabilità affettiva. “Io e Cecilia stiamo cercando di mettere le basi per costruirci un futuro insieme, conviviamo già”, ha dichiarato Ignazio al programma di Rai Uno. Francesco Moser ha aggiunto: “C’è già pronto il posto per loro”. L’ex campione di ciclismo vuole vedere Cecilia e Ignazio in Trentino, dove la coppia potrebbe dividersi tra la famiglia e l’azienda agricola. “Sì, tornerò ad occuparmi dell’attività, visto che ho studiato per quello”, ha promesso Ignazio, che per il momento si sta concentrando sul lavoro nel mondo dello showbiz. Intanto la sorella di Belen ha instaurato un ottimo rapporto con il suocero, come svelato da Moser junior.

Il rapporto di Cecilia Rodriguez con il suocero Francesco Moser

“Mio padre s’è preso a cuore Cecilia, quando andiamo a casa sua la porta sempre nell’orto. A lei piace, sta volentieri con lui. C’è un buon feeling tra di loro“, ha confidato Ignazio Moser a Storie Italiane. “In questo primo anno insieme ci siamo conosciuti sempre più. Stiamo bene, siamo sempre più solidi ed equilibrati. Certo, anche noi litighiamo come tutti. Le malelingue? Fin dall’inizio non ci siamo preoccupati di quello che dicevano gli altri”, ha chiarito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Anche Ignazio Moser va d’accordo con la famiglia Rodriguez

Pure Ignazio ha instaurato un ottimo legame con la famiglia di Cecilia Rodriguez. In particolare il 26enne ha un ottimo rapporto con Andrea Iannone, fidanzato di Belen, e Jeremias Rodriguez.