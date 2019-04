Ignazio Moser come Jason Momoa: Le Iene gli tagliano la barba

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez raggiunti da Le Iene

A quanto pare vedremo presto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in onda su Italia 1 a Le Iene. A far trapelare una piccola anticipazione è proprio Ignazio, tramite le storie del suo profilo Instagram. L’ex gieffino appare senza barba in compagnia di Nicolò De Devitiis, la spietata iena, e della fidanzata Chechu. E’ da tempo che Ignazio porta la barba e siamo stati abituati a vederlo sempre così. Come mai Le Iene gliel’hanno tagliata? Facendo un po’ di ragionamenti sembra proprio che lo abbiano messo alla prova per un nobilissimo fine. Tutto dovrebbe essere ispirato al gesto dell’attore de Il Trono di Spade, Jason Momoa, che, dopo 7 anni, ha tagliato la barba per sensibilizzare tutti i suoi followers sul tema della tutela dell’ambiente e della lotta alla plastica. Una bella ripulita per la nostra terra, metaforicamente simboleggiata dal taglio della barba.

Ignazio Moser senza barba

Ignazio racconta: “Allora oggi sono venuti a trovarmi quei simpaticoni de Le Iene. Ho cambiato look per l’ambiente. Scopritelo su Le Iene“. L’inviato de Le Iene ironizza: “Abbiamo cambiato i connotati a Ignazio, sembra 20 anni più giovane“. Divertita, ma forse un po’ contrariata per il nuovo look del fidanzato, Cecilia Rodriguez, replica: “Ecco il nuovo barbiere, ho capito, ma non c’era bisogno di farlo diventare più giovane!“. Ignazio appare molto divertito e fiero del gesto fatto. L’invito per tutti è quello di sostituire la plastica con oggetti riciclabili o riutilizzabili. La barba ricrescerà, ma il nostro pianeta non si salverà senza l’impegno di tutti!

Cecilia e Ignazio sempre più innamorati

Va a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio e ormai la bella argentina è di casa in Famiglia Moser.