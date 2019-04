Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati: vacanze in famiglia per la coppia

Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez le cose non potrebbero andare meglio. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, sta vivendo da più di un anno una bellissima storia d’amore fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Subito dopo il reality, come i ben informati sapranno, i due hanno deciso di andare subito a convivere e, da allora, tutto è stato un crescendo. Ignazio e Cecilia hanno anche iniziato a progettare il loro futuro insieme, immaginandosi genitori e, magari, anche marito e moglie. Per questo motivo, oggi, non stupisce la vicinanza della Rodriguez alla famiglia Moser. I genitori di Ignazio hanno accolto l’argentina nella loro casa e adesso vanno talmente d’accordo Cecilia che ogni scusa è buona per passare del tempo con lei. Con la famiglia del fidanzato, difatti, Cechu ha deciso pure di passare le vacanze pasquali quest’anno.

Ignazio e Cecilia Rodriguez ritornano dagli Stati Uniti e si dedicano alla famiglia: Pasqua in compagnia dei Moser

Non è la prima volta che Cecilia Rodriguez passa le feste in compagnia della famiglia di Ignazio. Con i Moser la showgirl pare andare molto d’accordo, tanto che sembrano lontanissimi i tempi in cui il padre di Ignazio esprimeva le sue perplessità in merito alla storia d’amore intrapresa dal figlio al Gf Vip. Cecilia alla fine è stata accolta dai familiari di Ignazio con affetto e, d’altronde, anche il suo fidanzato ha oggi un buon rapporto con il resto dei Rodriguez (Jeremias, per esempio, è uno dei suoi migliori amici). Tutto procede liscio tra i due e il loro amore non sembra conoscere ostacoli, nemmeno tra le mura domestiche.

Cecilia e Ignazio incontrano Soleil: dopo l’Isola dei famosi la Sorge conosce i Rodriguez

Accolta a braccia aperte dalla famiglia Rodriguez è stata recentemente anche Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo l’Isola dei famosi, ha avuto modo di conoscere le sorelle e i genitori del nuovo fidanzato. Ignazio e Cecilia sono stati i primi a cui Jeremias ha presentato Soleil, ma in seguito la Sorge ha dichiarato anche di aver passato del tempo con Belen e gli altri membri della famiglia.