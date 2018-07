Ignazio Moser troppo incosciente per Cecilia? Replica e spiegazione

Ignazio Moser troppo ‘incosciente’ per Cecilia Rodriguez? L’ex gieffino replica e si spiega: “La vita è un dono…”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono inseparabili. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip la coppia non si separa un attimo e pare ogni giorno più innamorata. Tra l’altro è molto attiva sui social dove non perde l’occasione di documentare tanti scampoli di vita privata. E a proposito di social e vita privata, nelle ultime ore Ignazio su Instagram, rispondendo a un suo follower preoccupato per la sua tracotante fisicità e sportività (il fan preoccupato ha tirato in ballo anche le ansie della sua Cecilia), ha chiarito un paio di concetti messi in questione: l’ex gieffino è incosciente? E la sua compagna argentina ne risente?

L’ex gieffino, la risposta sull’incoscienza: “La vita è un dono e come tutti i doni va valorizzato…”

Non è la prima volta che qualche fan di Ignazio prova apprensione vedendo alcune sue foto o alcuni suoi video social mentre è intento a misurarsi con sport più o meno estremi. Così nelle ultime ore Moser, chiamato in causa sulla questione (dopo aver postato uno scatto mozzafiato in bici sulle montagne nei pressi di Livigno), ha speso qualche parola a riguardo. In particolare a richiamare la sua attenzione è stato un commento in cui gli è stato raccomandato di non “essere incosciente” e in cui è stato scritto che si comprende “perché Cecilia è sempre in ansia”. Lo sportivo ha replicato, spiegando la sua visione delle cose: “La vita è un dono e come tutti i doni va valorizzato nel modo migliore possibile, per come la vedo io”.

Temptation Island Vip: Cecilia e Ignazio non hanno bisogno di altre prove d’amore

Stasera partirà su Canale 5 la quinta stagione di Temptation Island. Oggi è anche arrivata l’ufficialità che Simona Ventura condurrà l’edizione Vip in partenza a settembre, un reality a cui più volte i nomi di Cecilia e Moser sono stati accostati. Tuttavia in una recente intervista a Nuovo lo sportivo e la modella hanno dichiarato di non aver bisogno di altre prove d’amore per proseguire la loro love story.