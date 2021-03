Ignazio Moser incidente: paura per il fidanzato di Cecilia (Foto). Come sta

Disavventura per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: Ignazio Moser ha avuto un incidente. Il ragazzo è apparso sui social con un taglio abbastanza vistoso al sopracciglio destro. L’accaduto è avvenuto a Catania dove si trova per l’inaugurazione di 21PadelArena, la prima struttura al chiuso del Mezzogiorno dedicata a questo sport. Del centro Padel è socio il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Cosa è successo? Per l’occasione è stata organizzata una sfida che ha visto Moser e il cognato Jeremias, fratello di Belen e Cecilia, sfidare Nicolò Brigante e Nicola Ventola. Dopo qualche ora, proprio sui suoi profili social, ha pubblicato alcune foto in cui si vede il taglio e ha commentato sostenendo:

“Dovreste vedere l’altro com’è finito. L’arte che si incarna, dicevano Grazie drmirkomanora per il pronto intervento”

Non ci sono ulteriori dettagli per l’infortunio di cui è rimasto vittima. Per rassicurare i fan ha postato delle immagini in cui ha mostrato un occhio abbastanza più gonfio rispetto all’altro e il taglio in questione, ma prima Moser ha fatto vedere il volto pieno di sangue dopo l’incidente.



Ignazio Moser incidente: come sta dopo lo spavento. Le sue condizioni

Sono state ore di spavento per Ignazio Moser che ha avuto un incidente sportivo. Non si è saputo molto delle dinamiche dell’evento, ma la ferita che ha testimoniato sui social è stata provocata durante una partita di padel. Dopo la paura e il brutto spavento ha fatto una diretta su Instagram in cui l’umore dello sportivo non è stato toccato minimamente dato che ha scherzato. Il peggio sembra essere passato per il compagno della Rodriguez, ora è il tempo della guarigione.

Per fortuna con lui c’è Cecilia che gli farà ritornare sicuramente il sorriso. La sorella di Belen, qualche giorno fa, ha festeggiato il suo trentunesimo compleanno. Dopo oltre tre anni di fidanzamento, con una piccola crisi ormai ampiamente separata, i due sono sempre più innamorati. Di recente l’ex gieffina ha condiviso su Instagram la foto di un loro bacio, accompagnata dall’emoticon di un cuore e in cui aveva scritto che non riesce a vivere senza i suoi baci.

Di recente ospite a Verissimo, l’argentina aveva parlato del suo amore per Ignazio, svelando il desiderio di diventare mamma giovane. Ha sempre espresso questo, ma vuole fare le cose per bene anche se alla fine non ci si sente mai pronti al cento per cento a diventare genitori. Quello che conta, al momento, è che c’è tanta voglia.