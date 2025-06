Ignazio Moser: “Compleanno papà? Niente regalo, motivo e rapporti con lui oggi”

Francesco Moser ha lasciato intendere a chiare lettere nelle scorse ore di non essere d’accordissimo con alcune scelte di vita del figlio Ignazio. Quest’ultimo ha replicato al padre lungo le colonne del Corriere della Sera, lo stesso quotidiano con cui si è confidato l’ex ciclista il giorno prima. “Cecilia e Ignazio? Fanno una vita tutta loro”, ha scandito Moser ‘Senior’, aggiungendo che avrebbe preferito che il suo ragazzo lavorasse nell’azienda di famiglia che produce vini, la Maso Warth. Invece l’ex gieffino, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si è legato a Cecilia Rodriguez e ha iniziato a darsi da fare come influencer. Oggi è un imprenditore attivo nel settore digitale e dalla moglie aspetta una figlia, Clara Isabel.

Giovedì 19 giugno Francesco ha spento 74 candeline. Il figlio Ignazio non gli ha regalato niente. Il motivo lo ha presto spiegato il diretto interessato: “È arduo scegliere i regali per lui, preferisco trascorrere del tempo insieme, mi sembra il regalo più bello, su questo la pensiamo allo stesso modo”. Spazio poi alle dichiarazioni divenute virali nelle scorse ore, quelle attraverso le quali l’ex ciclista ha espresso un certo disappunto per il fatto che Ignazio abbia deciso di confrontarsi con il mondo dello spettacolo e del web.

“È stato un grande papà e un’icona dello sport, ma è difficile avere a che fare con lui sul lavoro, in azienda”, ha premesso il giovane imprenditore. Con papà Francesco a volte ci sono differenze di vedute, ma nessuna frattura profonda: “Credo che seguire la mia strada sia stata la scelta migliore. Sono curioso e ambizioso, volevo mettermi alla prova, vedere cosa c’è nel mondo al di fuori delle Cantine Moser e del Maso, uscire dalla comfort zone”.

Moser ‘junior’ ha aggiunto che a 33 anni si vuole godere l’occasione che è stato in grado di crearsi. Non esclude, però, che un giorno possa a tornare a lavorare a Trento, in azienda. Anche perché ancora oggi svolge alcune attività per la ditta: “Qualcosa continuo a farlo anche ora, gestisco i clienti su Milano, mi piace il mondo del vino, non mi sono staccato completamente. E comunque c’è mio fratello Matteo che sta facendo un grande lavoro, è un ottimo capitano”.

Tornando a parlare del padre, ha spiegato che è molto simile a lui caratterialmente. Entrambi sono “ambiziosi, curiosi, caparbi e controcorrente”. Poi ancora un po’ di carota nei confronti del babbo: “Ha sempre avuto l’intelligenza di lasciare la stessa libertà a noi figli, ci ha lasciato seguire la nostra strada. Ora sono imprenditore, ho aziende mie, sono meno nel mondo dello spettacolo. Quando parliamo insieme, con papà, è tranquillo, la mia scelta non è più un problema”.

Dopo la carota il bastone. Ignazio, che a breve diventerà padre per la prima volta accogliendo la piccola Clara Isabel assieme a Cecilia Rodriguez, ha spiegato che ha intenzione di assumere atteggiamenti diversi rispetto a quelli avuti da Francesco nei suoi confronti. L’ex ciclista è sempre stato un po’ burbero, un lato caratteriale che ha fatto un po’ soffrire Ignazio quando era più piccolo

“Forse da piccolo facevo un po’ fatica a capire questo lato del suo carattere ma il rigore e la voglia di lottare sempre per emergere che mi ha trasmesso mi hanno aiutato molto nella vita. Con mia figlia Clara Isabel, che nascerà a ottobre, però, voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni”.

Ignazio ha aggiunto che il genitore paterno è sempre stato un po’ bloccato nell’esternare le sue emozioni. Lui, però, con il tempo ha imparato a decifrarle. “Quello che conta davvero sono i mille esempi positivi che ci ha dato come padre”, ha concluso. Insomma, tra papà e figlio è vero che c’è qualche differenza di vedute, ma la stima e l’affetto reciproci non mancano.