Francesco Moser, parole amare su Cecilia Rodriguez e Ignazio: “Vita tutta loro”

Francesco Moser è uomo tutto d’un pezzo e non incline a dichiarazioni di facciata. Qualcuno direbbe che è un uomo di altri tempi. Semplicemente è una persona che non ha problemi a esporre i propri pensieri in maniera schietta e netta, senza fare giri di parole ridondanti. Intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera da ciclista e della sua vita dopo il ritiro. Quando gli è stato chiesto un parere sulle decisioni prese dal figlio Ignazio, marito di Cecilia Rodriguez – tra l’altro la coppia aspetta una figlia, la modella argentina è incinta e partorirà tra pochi mesi -, non ha nascosto una certa amarezza per come sono andate le cose.

Durante la conversazione con il quotidiano di via Solferino, Francesco Moser ha parlato anche dei suoi figli. Con lui, in cantina c’è Carlo, che si è laureato alla Bocconi. L’ex ciclista ha spiegato che aveva un posto da manager a Ginevra in Procter & Gamble. Nonostante l’ottima posizione professionale ha deciso di tornare nella sua terra. “È bravissimo nel commerciale, ma di vino capisco più io”, ha sottolineato Francesco. E Ignazio? “Si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro“, le parole piuttosto amare.

E ancora: “Se mi dispiace? Un po’ sì. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi”. Insomma, Francesco avrebbe preferito che Ignazio, oggi affermato influencer, si dedicasse all’attività di famiglia, ossia che lavorasse nell’azienda vitivinicola. Invece, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha preferito battere la strada dell’imprenditoria digitale.

Non è la prima volta che l’ex campione palesa una certa insoddisfazione per la strada scelta dal figlio. Anche quest’ultimo, in diversi frangenti, ha ammesso che il genitore aveva sperato che imboccasse un’altra via professionale. Ciò detto, Francesco ha comunque accettato le decisioni prese da Ignazio. E infatti non si è creata alcuna frattura familiare. Anzi, in diverse occasioni si sono incontrate anche le famiglie Moser e Rodriguez, trascorrendo piacevoli giornate conviviali.

E a breve si prevede che ci sarà un’altra reunion visto che Cecilia è in dolce attesa. Si ipotizza che partorirà ad ottobre. Sul portone di casa appenderà un fiocco rosa, è in arrivo una bimba. Già deciso il nome, verrà chiamata Clara Isabel.