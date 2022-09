A Storie Italiane, programma mattutino feriale timonato da Eleonora Daniele, è sbarcata la leggenda del ciclismo Francesco Moser, che ha parlato di diverse sue vicende familiari: dalla separazione con la moglie, alla love story di suo figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez, fino al rapporto con i nipoti. Rapporto, ha spiegato, che non è quello classico in cui il nonno concede ‘tutto’. Lui esige disciplina e capita pure che si arrabbi. D’altra parte che l’ex ciclista sia un uomo tutto di un pezzo non è una novità.

Francesco ha innanzitutto ricordato il legame che aveva con i suoi genitori, in particolare con la madre che lo riteneva un eccellente contadino. “Lei andava tre volte al giorno in chiesa. Ho vissuto in casa fino a 20 anni e poi tornavo spesso, fino a quando non mi sono sposato”, ha raccontato. Spazio poi a Ignazio, il figlio diventato popolare nel mondo dello spettacolo per aver preso parte al Grande Fratello Vip 2 e per aver allacciato una relazione con Cecilia Rodriguez; relazione che dura ancora oggi.

Moser ‘Senior’ ha ribadito di aver consigliato a Ignazio di tornare a casa, in Trentino; così avrebbe potuto continuare a lavorare nell’azienda di famiglia. Il giovane, però, non ha seguito i suggerimenti ed ha deciso di collocarsi a Milano, dove convive con Cecilia. All’ombra della Madonnina ha intrapreso vari progetti, televisivi e imprenditoriali. Gli affari li gestisce suo fratello Carlo, come ha svelato Francesco a Eleonora Daniele:

“Quando mio figlio ha cominciato a correre in bicicletta era abbastanza magro, poi con lo sviluppo si è appesantito, ha raggiunto gli 80 chilogrammi e in salita faceva fatica. Gli avevo chiesto in passato di tornare a casa e di non farsi incantare dal mondo dello spettacolo. C’è tanto da fare in campagna con i vigneti, la vendemmia, la vinificazione, tutti i passaggi che si devono fare per arrivare al prodotto finito e all’imbottigliamento. Ora però sta a Milano e gestisce quasi tutto suo fratello Carlo”.

Francesco ha poi affrontato il tema relativo alla separazione. Di recente si è saputo che il suo matrimonio è naufragato. Non una rottura burrascosa, bensì un allontanamento deciso consensualmente. Questo è ciò che ha assicurato l’ex asso del ciclismo che ha spiegato che l’ex coniuge non era d’accordo sul fatto che lui fosse spesso in giro per seguire le corse:

“È stata una cosa che abbiamo deciso insieme, ma ci siamo lasciati senza problemi. Ci parliamo ancora, è stata una cosa voluta da parte di entrambi. Lei non sopportava che io fossi sempre in giro alle corse, alle manifestazioni. Comunque Cecilia e Ignazio vanno spesso a trovarla, si vedono”.

Tornando sul tema ‘Ignazio-Cecilia’, gli è stato chiesto se sapesse qualcosa in merito a presunte nozze o a una presunta dolce attesa della modella argentina. “Io non sono persona informata sui fatti, sarò l’ultimo a saperlo… Chissà!”, ha ironizzato Moser che è comunque già nonno. Non uno di quelli che lascia fare tutto ai nipotini: “Io sono un nonno che sgrida i nipoti e che non lascia fare loro tutto quello che vogliono… A volte vogliono il telefonino e io mi arrabbio”.