Ignazio Moser chiama, Cecilia Rodriguez risponde: come sta la coppia

Ignazio Moser chiama (“Se dovessi sfidare…”), Cecilia Rodriguez, struggente, risponde: come sta la coppia

Sardegna, Ibiza, Formentera ed ora la Grecia. Vacanze da sogno e in mezzo anche tanti appuntamenti e impegni lavorativi. Ma tra tutto questo movimento estivo, c’è un’unica costante per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’amore. Infatti, la coppia sbocciata sotto i riflettori del Grande Fretello Vip e ‘sotto cattivi auspici’ (tanti coloro che scommettevano su un sentimento artificioso a favor di telecamera) è più unita e innamorata che mai. I due hanno costruito un rapporto solido: mai un momento di crisi, mai un malumore, mai una spia che abbia gettato ombra sulla loro relazione. Soltanto parole dolci, zucchero e miele. Quegli stessi ingredienti romantici che i due, reciprocamente, si sono scambiati nell’ultimo post Instagram, ulteriore segno di una storia che è tutt’altro che ‘finta’.

Cecilia Rodriguez su Ignazio: “Ti amo così tanto che morirò d’amore”

Ignazio guarda in camera, Cecilia guarda i suoi occhi. Il mare fa da sfondo e una didascalia scritta da Moser incornicia il momento topico: “Se dovessi sfidare un uragano lo farei mano nella mano con te ❤️”. Questo il sunto di quanto postato su Instagram nelle scorse ore dallo sportivo trentino. Immediata la replica struggente della Rodriguez: “Ti amo così tanto che morirò d’amore”. Dunque la coppia è sempre più in love. Non solo: piano piano, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, sta via via convincendo i più scettici sulla loro relazione (non che fosse una priorità, ma far ricredere le persone è sempre una soddisfazione). E la ‘mission’ sta avendo ottimi risultati, visto che spulciando tra i numerosi commenti dei fan sotto ai loro post, se ne scorgono diversi che hanno fatto retromarcia, convincendosi dell’autenticità del loro legame.

Ignazio dopo il Grande Fratello Vip: cresce la popolarità

Tra vacanze, scatti mozzafiato e video divertenti Moser sta diventando sempre più popolare, soprattutto sui social dove nel giro di pochi mesi ha fatto breccia nel cuore e nella simpatia di migliaia di follower. Poco male per il trentino, visto che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e dopo aver fatto capitolare Cecilia – con tanto di indignazione tra il pubblico, schierato in gran parte per Francesco Monte – non godeva certo di così tanto seguito entusiasta.