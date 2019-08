Ignazio e Cecilia: lui parla di un certo panettone…lei fraintende!

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez regalano ai loro fan l’ennesimo siparietto esilarante. Ecco che cosa è successo questa volta

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono una coppia davvero esplosiva. Oltre al grande amore che provano l’un l’altro, i due condividono anche tantissimi momenti divertenti. Spesso e volentieri infatti i due si prendono in giro o fanno ironia su ciò che gli accade. E oggi ne è successa un’altra. La piccola Rodriguez e l’ex ciclista hanno, involontariamente, regalato ai loro followers un siparietto a dir poco divertente. Dovete sapere che i due, stanno trascorrendo questi ultimi giorni d’estate lontani dal caldo tipico di questa stagione. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono rifugiati a Courmayeur e si sono dedicati ad esplorare i posti che la meravigliosa zona offre. Questa mattina, il Moser ha ‘trascinato’ la sua bella a praticare un po’ di sport insieme a lui e dunque la coppia si è divisa tra giri e scalate in bici e rilassanti partite a golf. Cecilia si è impegnata davvero molto, dato che l’escursione in bici è andata sicuramente meglio da come si sperava.

Ignazio Moser loda il Monte Bianco, Cecilia però fraintende e scatena l’ilarità del web

Non ci sono dubbi, il figlio di Francesco Moser è innamorato dei posti mozzafiato che regala la Valle d’Aosta e così oggi ha pensato bene di invitare i suoi followers a trascorrere lì almeno qualche giorno. Ignazio ha confessato di aver soprannominato il Monte Bianco ‘panettone’ ed è lì che è successo l’inaspettato. Perché Cecilia gli ha poi lasciato un commento dove ha rivelato di essersi, in un certo senso, sbagliata perché ha pensato che con la parola ‘panettone’ il suo fidanzato si riferisse al suo…sedere! Ecco le parole di Ignazio: “Quel panettone bianco lì dietro è la cima più alta del Monte Bianco e ci tengo a chiamarlo Monte Bianco perché si sa che la cima più alta è italiana… quando i nostri cugini ci riporteranno la Monna Lisa può darsi che lo chiameremo Mont Blanc ma non credo comunque. Scherzi a parte giornata incredibile, alla portata di tutti che consiglio davvero tanto!!”. Ed ecco l’esilarante commento di Cecilia: “Pensavo che il panettone fosse il mio!”. Inutile dire che le parole della sorellina di Belen hanno scatenato l’ilarità generale.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una coppia amata da tutti

La coppia formata da il bel Moser e la modella argentina è proprio amata da tutti. Del resto, i due sono riusciti a far innamorare gli italiani con la loro ‘difficile’ ma emozionante storia d’amore nata sotto le telecamere della casa del Grande Fratello. Cecilia ed Ignazio sono due ragazzi che oltre ad avere una bellezza disarmante sono dotati anche di un animo buono ed umile. E a confermare ciò ci ha pensato Nicole Mazzocato che di recente proprio sui due ha rivelato: “La loro bellezza sta nella semplicità, nell’essere umili e alla mano”.