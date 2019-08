Ignazio e Cecilia: Nicole Mazzocato confida com’è la coppia nel privato

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, gli spifferi di Nicole Mazzocato: ecco com’è realmente la coppia nel privato

Belli, felici, alla mano e complici: questa ‘l’istantanea’ che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez offrono pubblicamente da quando hanno iniziato la loro avventura d’amore al Grande Fratello Vip 2. Ma nel privato come sono? Rispecchiano l’immagine che offrono quotidianamente via social? Nicole Mazzocato, che ha conosciuto la coppia – la modella argentina già l’aveva incontrata in passato, Moser l’ha invece conosciuto di recente -, ne ha parlato, svelando dei curiosi aneddoti.

“Cecilia la conoscevo già, ma ho capito perché si è innamorata di Ignazio”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha aperto alle ormai note domande dei fan su Instagram Stories e quando qualcuno le ha chiesto della sorella di Belen e di Moser ha risposto con entusiasmo. “Sono di una bellezza disarmante assieme!” ha esordito per poi aggiungere: “A parte che al mio fianco sembravano dei giganti! Ma la bellezza sta nella semplicità, nell’essere umili e alla mano”. Infine si sbilancia in modo molto carino sullo sportivo trentino: “Cecilia la conoscevo già, ma ho capito perché si è innamorata di Ignazio. Sono felice per loro”. Insomma, pare proprio che la Rodriguez e il suo aitante compagno sia belli, felici, alla mano e complici non solo sui social ma anche nella vita reale. Parola di Nicole.

Nicole Mazzocato ha querelato Fabio Colloricchio

La Mazzocato è di recente balzata alle cronache per le dichiarazioni non proprio garbate fatte nei suoi confronti dal suo ex Fabio Colloricchio. L’ex tronista, durante la partecipazione a Supervivientes – l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi – ha raccontato dettagli molto personali e intimi sull’ex compagna. Le sue parole non sono passate inosservate sia al pubblico sia a Nicole, che ha sporto una querela, come ha dichiarato al settimanale Di Più: “Forse la situazione, l’essere in tv, lo ha portato a estremizzare le parole, ma resta il fatto che ha detto cose molto personali , appartenenti alla nostra intimità. Mi ha deluso perché io non ero là, non potevo difendermi, così sono passata alle vie legali e l’ho querelato.”