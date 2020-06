Ignazio Moser, assenza social: il trentino spiega il motivo e parla di Cecilia

Ignazio Moser assente dai social: il trentino ne spiega il motivo e parla della relazione con Cecilia Rodriguez

Come se la passa Ignazio Moser? Il giovane influencer è in terra trentina, dove ha trascorso la quarantena. E al suo fianco c’è sempre Cecilia Rodriguez. Ultimamente, però, il figlio d’arte si è defilato un poco dall’attività social e alcuni fan hanno cominciato a nutrire qualche sospetto circa la relazione con l’argentina (forse memori anche del periodo per nulla roseo che stanno attraversando i ‘parenti’ Belen e Stefano De Martino). Così Ignazio, per placare qualsivoglia dubbio sulla sua storia sentimentale, nelle scorse ore ha scritto un post su Instagram, spiegando i motivi che l’hanno spinto a essere meno presente sulle piattaforme web. E no, con Cecilia non c’è alcun problema. Anzi…

Ignazio Moser: “Concentrato sul futuro mio e di Cecilia”

“Ultimamente sono un po’ assente dai social come avrete visto, in tanti mi state chiedendo se va tutto bene e io a tutti rispondo che va tutto benissimo”, ha raccontato Ignazio che ha aggiunto: “Mi sto cercando di concentrare sulla mia vita, sul mio e sul nostro futuro e sto cercando di farlo partendo da me, da noi e dalle mie e nostre priorità senza mai dimenticarmi di sorridere”. Insomma, è tutto un “noi”, segno che con la Rodriguez il feeling c’è. Chissà che a breve arrivi l’annuncio tanto atteso di una cicogna in arrivo. D’altra parte Cecilia ha ribadito a più riprese, anche di recente, che i presupposti per mettere su famiglia ci sono tutti.

In casa Rodriguez continua a tenere banco lo ‘strappo’ Belen – Stefano De Martino

Nel frattempo, in casa Rodriguez continua a tenere banco la vicenda Belen – Stefano De Martino. La coppia sta attraversando una burrasca d’amore scoppiata in piena quarantena. Attualmente non si è ancora capito se lo strappo è definitivo oppure se è rimasto dello spazio per provare a ricucire il rapporto. Unica certezza è che il danzatore e la modella sono distanti da diversi giorni: lui a Napoli, lei a Milano.